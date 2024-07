Morty sehnte sich 7 Staffeln lang nach Liebe – Im neuen Anime könnte sein Wunsch endlich erfüllt werden

Die Zeichentrickserie Rick and Morty umfasst mittlerweile sieben Staffeln. Nun beginnt in diesem Sommer ein Anime, der auf den Geschichten von Rick Sanchez und Morty Smith basiert. Der Anime könnte Morty zu etwas verhelfen, was er in sieben Staffeln der Zeichentrickserie nicht erhalten hat.

Was könnte Morty im Anime bekommen? In den sieben Staffeln der Zeichentrickserie hatte es Morty nie geschafft, eine lange Beziehung zu führen. Er hatte mehrere Interessen, doch aus all den Kurzzeitbeziehungen hat sich nie eine vertraute Beziehung entwickelt.

Das könnte sich im Anime ändern. Im Intro und den Trailern zu Rick and Morty: The Anime taucht ein mysteriöses Mädchen mit blonden Haaren auf. Sie scheint nicht aus der Zeichentrickserie zu stammen und wirkt so, als sei sie die Freundin von Morty.

Das mysteriöse Mädchen scheint Mortys Freundin zu sein.

Im Trailer gibt es nämlich Szenen zu sehen, in denen Morty mit dem Mädchen rumknutscht. Außerdem sehen wir, wie die blonde Dame Selfies mit Morty und seiner Familie aufnimmt. So vertraut war bislang keine Freundin von Morty, weshalb es eine Premiere für ihn sein könnte, eine feste Freundin zu haben.

Letztendlich müssen wir abwarten, wie die Beziehung der beiden zueinander genau aussieht. Doch wir können davon ausgehen, dass das Mädchen eine wichtige Rolle im Anime spielen wird.

Die Freundin könnt ihr im folgenden Trailer zu Rick and Morty: The Anime sehen:

Morty bleib bislang erfolglos in Liebesbeziehungen

Hatte er noch nie eine Freundin? Morty hat in der Zeichentrickserie schon oft versucht, eine feste Beziehung aufzubauen. Dafür reiste er quer durch das Universum und traf auf merkwürdige Mädchen wie:

Gwendolyn, ein Sexroboter

Arthricia, eine Katzenperson

Planetina, eine Parodie auf Captain Planet

Zu den Mädchen, auf die Morty am meisten stand, zählt Jessica. Doch leider reichte es für die beiden nur für eine kurze Beziehung.

Morty schaffe es sogar einmal, eine langjährige Beziehung zu führen. Allerdings betätigte er irgendwann eine Fernbedienung, die die Zeit zurückdrehte. Morty konnte es im zweiten Versuch leider nicht mehr schaffen, die Dame für sich zu gewinnen. Deshalb ging er letztendlich leer aus.

Was ist Rick and Morty: The Anime? Der Anime spielt wie die gleichnamige Zeichentrickserie rund um den Haushalt des Smiths. Neben dem verrückten Wissenschaftler Rick wohnen sein Enkel Morty, seine Enkelin Summer, seine Tochter Beth und sein Schwiegersohn Jerry im Haus.

Im Anime werden Rick und Morty wieder durch verschiedene Dimensionen reisen und Abenteuer erleben. Dabei treffen sie auf unterschiedliche Versionen von sich selbst. Der Zeichenstil des Animes weist weichere Konturen auf als das Original.

Die Serie wurde teilweise in Japan, teilweise in den USA produziert. Der Hauptverantwortliche des Animes ist Takashi Sano. Die erste Staffel wird mit 10 Episoden angegeben und startet am 16. August 2024 auf dem Pay-TV-Sender Warner TV Comedy.

