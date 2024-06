Richtig dick geworden: So groß ist WoW nach 10 Erweiterungen

World of Warcraft ist ein riesiges MMORPG – das frisst auch ordentlich Speicher auf eurer Festplatte. Viel mehr, als die Entwickler sich wohl jemals erträumten.

World of Warcraft zählt als eines der größten, wenn nicht sogar als das größte MMORPG. Das liegt nicht nur an den zahlreichen Kontinenten, die zusammen die Spielwelt ergeben, sondern auch an der reinen Datengröße. Was im damaligen Vergleich ein beinahe schon „niedliches“ Spiel von nur 4 GB war, ist inzwischen um ein Vielfaches angewachsen – und es hört noch lange nicht auf.

Wir werfen einen Blick darauf, wie drastisch WoW im Laufe der Jahre gewachsen ist.

Den Trailer zur nächsten WoW-Erweiterung The War Within seht ihr hier:

Woher stammen die Daten? Der Reddit-Nutzer factor3x hat vor einigen Tagen die Größen der verschiedenen Spiel-Versionen von World of Warcraft zusammengetragen. Die Kollegen von Icy-Veins haben daraus dann eine Grafik erstellt, die den Anstieg des notwendigen Festplattenspeichers veranschaulicht:

Der Datenverbrauch von WoW im Laufe der Jahre. Bildquelle: icyveins.com

Wo früher noch eine einfache HDD mit 4 GB freiem Speicher ausgereicht hat, ist der Anspruch inzwischen deutlich gewachsen. Nicht nur braucht es (bisher) satte 128 GB freien Speicher für die kommende Erweiterung „The War Within“ – also 32x so viel wie noch zu Vanilla -, sondern inzwischen wird auch eine SSD-Festplatte verlangt. Aber das ist wohl wenig verwunderlich, denn bei solchen Datenmengen würde eine gewöhnliche Festplatte wohl zu Ladezeiten im Minutenbereich führen.

So wuchs WoW im Laufe der Jahre: Den (relativ gesehen) größten Sprung hat World of Warcraft mit der Einführung von The Burning Crusade gehabt. Denn dort wuchs das Spiel von 4 GB auf 10 GB an – deutlich mehr als eine Verdopplung. In absoluten Zahlen gab es aber viele Erweiterungen, die deutlich mehr auf die Waage brachten:

Catclysm brachte 10 GB an Daten.

Battle for Azeroth brachte stolze 25 GB an Daten.

Shadowlands legte nochmal 30 GB nach.

Dragonflight hingegen wog „nur“ 20 GB.

Die genauen Zahlen könnt ihr dieser Tabelle entnehmen:

Erweiterung Größe der Erweiterung Gesamtgröße von WoW Vanilla 4 GB 4 GB The Burning Crusade 6 GB 10 GB Wrath of the Lich King 5 GB 15 GB Cataclysm 10 GB 25 GB Mists of Pandaria 5 GB 30 GB Warlords of Draenor 5 GB 35 GB Legion 10 GB 45 GB Battle for Azeroth 25 GB 70 GB Shadowlands 30 GB 100 GB Dragonflight 20 GB 120 GB The War Within (vorläufig) 8 GB 128 GB

Was verbraucht so viel Platz? Die größten Platzfresser bei Spielen sind in aller Regel nicht die Dateien, die für die tatsächliche Welt zuständig sind – sondern Medien. Gerade Videos, wie die hochauflösenden Intro-Videos einer Erweiterung, aber auch die Zwischensequenzen der letzten Jahre verbrauchen sehr viel Platz und sorgen dafür, dass World of Warcraft richtig aufgebläht wurde.

Natürlich fordern auch immer mehr vertonte Dialoge und besser aufgelöste Texturen ihren Platz – doch das macht im Vergleich zu den Videos (und der Dauer, die sie im Spiel angezeigt werden) relativ wenig aus.

Warum ist The War Within so klein? Kritische Stimmen mögen nun anmerken, dass The War Within „nur“ 8 GB an neuen Daten mit sich bringt. Das ist allerdings kein Indiz dafür, dass die Erweiterung auch inhaltlich klein wird. Denn bei den Daten fehlen noch die Zwischensequenzen, die in aller Regel besonders viel Platz verbrauchen. Außerdem fehlt hier auch noch der Content der künftigen großen Patches, die im Verlauf von The War Within sicher veröffentlicht werden. Damit wächst auch die gesamte Story von World of Warcraft weiter an.

Es ist also davon auszugehen, dass The War Within noch deutlich über die 128 GB anwachsen wird, wenn der Release ansteht.