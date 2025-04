Ein Hit-Spiel auf Steam wird niemals kostenlos sein, weil der Entwickler uns vor einem Übel der Gaming-Industrie schützen will

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Neben dem Thema Free2Play beschäftigt die Fans in den Kommentaren vor allem das Thema Stamina-Regeneration. Fast nebensächlich erwähnt der Entwickler, die Möglichkeit eines Upgrades, mit dem man seine Ausdauer wiederherstellen kann, wenn man kauert. Dies sei aber noch in Arbeit.

Ob Mikrotransaktionen wirklich so ein großes Übel sind, darüber lässt sich sicher streiten. Manche Spieler freuen sich über kostenlosen Spielspaß und blenden die verführerischen Kaufen-Banner einfach aus – solange es nur um kosmetische Items geht. Bei Pay2Win hört der Spaß bekanntlich auf, wie aktuell bei CoD. Andere würden lieber einmal zahlen und in Ruhe gelassen werden.

In einer Q&A auf YouTube beantworteten die Entwickler von semiwork am 25. April 2025 einige Fragen der Fans, darunter auch die der Monetarisierung (via 3D Juegos ).

In einem Jahr voller Überraschungs-Hits auf Steam ist das humorvolle Horror-Game R.E.P.O bislang einer der größten Erfolge. In einem Q&A auf YouTube haben sich die Entwickler den Fragen der Spieler gestellt.

