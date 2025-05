Entwickler erschafft überraschenden Hit auf Steam, den über 150.000 Spieler richtig gut finden – Mischt sich heimlich in die Community, um euch auszufragen

Ein Entwickler schafft nicht nur einen Überraschungshit auf Steam, sondern mischt sich auch unter die Spieler, um hautnah unverfälschtes Feedback einzuholen. Dabei bleibt er allerdings inkognito und nimmt die Rolle eines normalen Spielers ein.

Um welches Spiel geht es? Die Rede ist von R.E.P.O., einem Horror-Multiplayer auf Steam, das im Februar 2025 für einen Überraschungs-Hit sorgte, obwohl das Studio dahinter ihr Spiel eigentlich nur schnell vermasseln wollte. Stattdessen erreichte der Titel bisher 271.571 gleichzeitige Spieler im Peak am 23. März 2025 (via SteamDB, Stand 10. Mai 2025, 14:20 Uhr).

Für knapp 10 € könnt ihr euch in den Early Access des Koop-Spiels stürzen und mit bis zu 5 Freunden als kleine Roboter wertvolle Items aus gruseligen Umgebungen für eure Schöpfer sammeln. Dabei solltet ihr allerdings aufpassen, denn euch sind gruselige Wesen auf den Versen.

In ihren Dev-Vlogs gehen die Entwickler seit Start vermehrt auf die Lore hinter ihrem Spiel, aber auch klassisch auf Änderungen und Entwicklungsfortschritte ein. So auch im neusten Video auf YouTube, in dem Entwickler Pontus Sundstrom berichtet, dass er sich inkognito unter die Community gemischt hat.

Einen Eindruck zum Spiel gewinnt ihr im Trailer:

„Ich hab sogar mit vielen von euch gespielt, inkognito und heimlich“

Warum hat der Entwickler das gemacht? Im Video ab Minute 0:48 berichtet Sundstrom, dass er sich im Rahmen der Beta für die neuen Features heimlich über das zufällige Matchmaking unter die Spieler gemischt hat. Dadurch wollte er der Community unvoreingenommen Fragen stellen, um unverfälschtes Feedback zu den Neuerungen erhalten zu können.

Dabei blieb allerdings auch der Spaß nicht auf der Strecke, und so fügt er einen Clip ins Video, in dem er seine Mitspieler fragt, „wie pro sie sind“. Daraufhin antwortet eine Mitspielerin, dass sie ein ziemlicher Pro sei und sie bereits über 100.000 Stunden ins Spiel gesteckt hätten. Dass das bei einem Release am 26. Februar 2025 nicht aufgeht, liegt auf der Hand – denn dafür hätten sie rund 4.167 Tage durchspielen müssen.

Neben solchen eher lustigen Momenten konnte er allerdings auch wertvolles Feedback erhalten, das nun in weitere Updates einfließen wird, bevor die neue Version live geht.

Damit zeigt sich das Team hinter R.E.P.O. sehr communitynah und beweist, dass ihnen die ungefilterte Meinung ihrer Spieler sehr wichtig ist. In der Vergangenheit gingen die Entwickler auch auf eine potenzielle Umstellung auf Free2play nach dem Early Access ein und erklärten, warum sie das vermutlich niemals tun werden: Ein Hit-Spiel auf Steam wird niemals kostenlos sein, weil der Entwickler uns vor einem Übel der Gaming-Industrie schützen will