Die PvP-Liga in Pokémon GO war für unseren Autor Noah ein Einstieg in die Trainerkämpfe, doch die zahlreichen Bugs sorgen gerade für große Enttäuschung.

Ich war nie ein Fan vom PvP-Modus in Pokémon GO. Die neue Liga hat mich allerdings an die Trainerkämpfe herangeführt und so langsam gefielen mir die Kämpfe gegen andere Spieler.

Seit zwei Wochen habe ich den PvP-Modus aber nicht mehr angerührt. Zu viele Bugs vermiesen mir den Spaß und vermasseln jede Chance auf einen fairen Kampf.

Das Schlimmste: Pokémon GO ändert seit einem Monat nichts daran, sondern lässt es einfach geschehen.

PvP-Liga ist voller Bugs und Niantic macht nichts dagegen

Dieser Bug treibt mich in den Wahnsinn: Die Liste der Fehler ist lang. Mich betrifft vor allem der Fehler bei schnellen Sofort-Attacken. Ein Dialga mit Feuerodem kann beispielsweise nicht dauerhaft die Sofort-Attacke einsetzen, sondern es hängt sich ständig auf.

Die Lade-Attacke kann man dann auch nicht schnell einsetzen, sondern muss oftmals mehrfach draufklicken, um sie zu verwenden.

Besonders nervig ist es, wenn mein Dialga mit über 4000 WP von einem Dialga mit unter 3000 WP besiegt wird. Mein Gegenüber hat in dem Fall offenbar keine Probleme mit dem Bug.

Was gibt es noch für Bugs? Trainer berichten über verschiedenste Probleme bei der PvP-Liga:

Man kommt gar nicht in den Kampf, sondern verliert stattdessen direkt

Die Belohnungen kann man teilweise gar nicht abholen

Der untere Bildschirm reagiert im Kampf manchmal nicht, weshalb man keine Lade-Attacke einsetzen kann

Gegner können mehr als 2 Schilde benutzen

Es gibt noch viel mehr Probleme. Sie zeigen, dass Niantic noch eine Menge zu tun hat, bevor die PvP-Liga aus ihrer Test-Phase kommen kann und die ersten Season in Pokémon GO startet.

Das stört mich am meisten: Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass es Fehler gibt und das vor allem in der Test-Phase nicht alles glatt läuft. Doch die Menge der Fehler und der geringe Tatendrang von Niantic sind für mich enttäuschend.

Wie kann es sein, dass man seit fast einem Monat keine Pokémon mit schnellen Sofort-Attacken effektiv einsetzen kann, obwohl sie zu den besten Monstern der Liga gehören? Für mich ist hier kein fairer Kampf geboten und solange Niantic diese Fehler nicht behebt oder zumindest merklich etwas ändert, ist die Liga und damit auch der PvP-Modus für mich wieder total uninteressant geworden.

Manche guten Pokémon aus der Meisterliga kann man wegen Bugs kaum nutzen

Was sagt Niantic zu den Bugs? Von den Entwicklern kommt wenig dazu. Auf ihrer Website schreiben sie, dass sie beispielsweise den Bug mit den schnellen Sofort-Attacken auf dem Schirm haben und in einem kommenden Update beheben wollen.

Auf reddit teilte ein erfreuter Spieler diese Neuigkeit und schrieb dazu, dass Niantic die Fehler endlich im kommenden Update beheben wollen. Die Entwickler meldeten sich darauf und schrieben nur, dass das nicht zwingend im nächsten Update passiert, sondern nur in einem der kommenden Updates. Man nahm dem lauen Lüftchen der Hoffnung auch noch diese Luft.

Die Lage um die PvP-Liga steht nicht sehr gut. Viele Trainer sind angefressen wegen der ganzen Bugs. So sagt beispielsweise Tobiasz95 auf reddit: „Die PvP-Liga ist aktuell unspielbar und Niantic stört es einfach nicht“. Es bleibt abzuwarten, ob Niantic das Ruder zum ersten Season-Start noch rumreißen kann.

Die Raids in Pokémon GO brauchen meiner Meinung nach ebenfalls eine grundlegende Überarbeitung: