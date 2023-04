PS5-Weiser fürchtet eine Zukunft, in der „langweilige“ Service-Games die PS5 dominieren – Dabei will Sony genau das

Wir stellen euch in einem kurzen Video Disney Speedstorm vor und was ihr in dem neuen Racing-Game erwarten könnt.

Auf die Nachfrage hin, was er zu der Angst der Entwickler denke, dass KI Menschen in dem Bereich ersetzen könnte, bleibt er gelassen: Man bräuchte ja schließlich noch jemanden, der das Werkzeug auch bedienen könne und die Kreativität des Menschen sei wichtiger als die KI.

Er erzählt: “Ich habe mir gerade heute Morgen 15 Pitches in einem Wettbewerb für Indies in Japan angesehen, und einer davon hatte unglaublich schöne Grafiken, die von einem kleinen Team von Studenten erstellt wurden”.

Was sagt er sonst über die Zukunft des Gamings? Shuhei Yoshida sieht außerdem in Tools mit Künstlicher Intelligenz das Potenzial, dass Spieleentwicklung für mehr Leute zugänglich wird und gleichzeitig die Kosten für die Herstellung eines Spiels gesenkt werden.

Wie sehen die Pläne von Sony aus? Tatsächlich möchte Sony in Zukunft verstärkt genau auf die Spiele setzen, von denen sich Shuhei Yoshida etwas kreative Abwechslung erhofft. Laut der US-Seite Axios arbeiten Entwickler-Studios von Sony aktuell an 12 solcher Titel.

“Die Branche wächst und wächst, und ich hoffe, dass sie weiterhin kreative Ideen und Menschen, die an neuen Dingen arbeiten, unterstützt und fördert. Man will nicht, dass die Top-10-Spiele jedes Jahres fast identisch sind und alle Spiele zu Service-Spielen werden … Das wäre für mich ein bisschen langweilig”.

Shuhei Yoshida spricht mit The Guardian über den Erhalt des BAFTA im März 2023 und liefert Einblicke in seine Arbeit und aktuelle Entwicklungen der Gaming-Branche.

