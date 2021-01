Was für Bedenken gibt es? Der Shop SUP3R5 hat erst seit Januar 2021 Kanäle in den sozialen Medien. Bisher gibt es zudem keine Informationen über die Vertrauenswürdigkeit des Händlers.

Was für Änderungen wurden an der Konsole vorgenommen? Der Händler beschreibt auf seiner Seite, dass jede Konsole von Hand überarbeitet wird. Die Seitenteile werden abmontiert und neue aufgesetzt. Zum Einsatz kommen dabei Handschuhe, sodass die Konsole keine Fingerabdrücke oder Fettflecken aufweisen wird.

Wer also eine solche schwarze PS5 haben möchte, muss sich am Samstag beeilen und braucht zudem viel Glück.

Der Shop bietet 304 Einheiten der Konsole im Retro-Look an. Allerdings sollen die Bestände auf Nordamerika und den Rest der Welt aufgeteilt werden, sodass nicht alle am ersten Tag vergriffen sind. Die Konsolen gibt es ab 649 Dollar zu kaufen, mit Laufwerk zahlt ihr sogar 749 Dollar.

