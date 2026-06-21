Ihr wollt so cool sein wie Muscle Mommy Rhea Ripley? So zockt ihr Retro Games auf PS1 und PS2

Zuletzt gab die Wrestlerin Rhea Ripley an, am liebsten auf ihrer PS1 und PS2 zu zocken. Wer jetzt an die eingestaubten Konsolen auf dem Dachboden denkt: Ja, ihr könnt das auch. Und es ist gar nicht so schwer, weiß MeinMMO-Autorin Sophia Weiß.

Die Profi-Wrestlerin Rhea Ripley sprach letztens in einem Interview mit Steph McMahon darüber, dass sie am liebsten alte Games auf ihrer PS1 und PS2 zockt. Entsprechend hat sie vermutlich aktuell keinen Grund, in eine neue Konsole wie die PS5, Nintendo Switch 2 oder in eine aktuelle Xbox zu investieren.

Tatsächlich ist es recht einfach, ältere Konsolen wieder auf Vordermann zu bringen. Dafür braucht es einen Adapter für das Anschlusskabel zum Fernseher, gegebenenfalls eine gründliche Reinigung und natürlich entsprechende Spiele. Was genau hier so alles an möglichen Kosten und To-Dos auf euch zukommt, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengetragen.

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Konsole abstauben, Adapter holen und los – So zockt ihr 2026 mit der PS1 oder PS2

Auf was genau für Konsolen eine Rhea Ripley spielt – ob restauriert oder refurbished – können wir nicht sagen. Aber mit etwas Geschick und Mut sind auch die alten Sony-Konsolen heute noch gute Alternativen fürs Zocken. Wer also noch eine dieser Konsolen im Keller oder dem Dachboden hat, sollte sie nicht verkaufen oder gar wegwerfen.

Die größte Hürde, um eine alte Konsole wieder zum Laufen zu bringen, ist der Anschluss an den Fernseher. Wer noch einen entsprechend alten TV zuhause stehen hat, umgeht dieses Problem direkt. Wer aber ein modernes Gerät mit HDMI-Anschluss besitzt, muss hier eine Lösung finden.

Die PS1 und PS2 hatten je einen sogenannten AV-Multi-Out-Anschluss. Für beide kann man Composite- (Cinch), S-Video- oder RGB-SCART-Kabel verwenden. Entsprechende Adapter auf HDMI gibt es zum Beispiel auf Amazon ab 10 Euro.

Aber: Diese sind zwar günstig, können aber zu Lag und Kompatibilitätsproblemen führen.

Wer ganz sicher gehen will und gute Performance möchte, kann direkt in einen richtigen Converter investieren. Dabei handelt es sich um kleine Kästen, die man zwischen Konsole und Fernseher schaltet: Die Konsolenkabel gehen rein, ein HDMI-Kabel wieder raus.

Eine günstige Version für 85,99 Euro gibt es zum Beispiel auf AliExpress. Da bei uns zuhause fast täglich Retro-Konsolen im Einsatz sind, steht bei uns im Wohnzimmer der sehr gute RetroTINK-4k Pro für 899 Euro. Es gibt aber auch eine abgespeckte Version, den RetroTINK-4k CE, für nur 599 Euro.

Für schnelles Reinzocken reicht aber erstmal der günstige Adapter und bei Bedarf das Upgrade auf einen günstigen Converter.

Wichtig: Videospiele auf PS1 und PS2 werden auf modernen Bildschirmen leicht anders aussehen. Wer das originale Bild haben möchte, braucht einen entsprechenden Monitor oder kann sich tief in das Thema eingraben. Hier endet leider auch meine Expertise.

Wenn die Konsolen grundsätzlich noch funktionieren, lohnt es sich meist, diese einmal gründlich zu reinigen – wie ich es schon bei meiner PS4 gemacht habe. Das kann ein durch Lichteinfluss verfärbtes Gehäuse sein, aber vor allem auch die Hardware innen. Zum Beispiel auf YouTube gibt es eine ganze Menge Video-Tutorials. Alternativ könnt ihr zum Beispiel über iFixit die entsprechenden Anleitungen raussuchen. Hier geht es zu denen für die PS1 (via iFixit), hier zu denen für die PS2 (via iFixit).

Sollte eure Konsole aber tatsächlich kaputt sein, könnt ihr sie vielleicht sogar selbst reparieren. Ich habe mit den Anleitungen von iFixit sehr gute Erfahrungen gemacht. Grundsätzlich könnt ihr aber natürlich immer Google und YouTube heranziehen. Letzteres ist vor allem dann gut, wenn ihr die Anleitung zu 100 % visuell braucht. Liest eure PS1 zum Beispiel keine Discs mehr, möchte ich euch aber die Anleitung von Alex Free auf Github ans Herz legen – diese hat für uns bereits exzellent funktioniert.

Mit einer funktionierenden Konsole sollten eure alten Spiele aus dem Keller auch wieder neues Leben bekommen. Habt ihr ein Wunschspiel, aber nicht zuhause, lohnt sich ein Blick auf Webseiten wie eBay oder Kleinanzeigen. Flohmärkte und dedizierte Retro-Gaming-Märkte können aber auch wahre Goldgruben für vergessene Hit-Games sein. Achtet beim Kauf nur darauf, dass ihr Versionen der Spiele nehmt, die mit eurer Konsole kompatibel sind.

Zockt ihr aktuell auch noch auf alten Konsolen die Hits eurer Jugend? Oder seid ihr fest bei den aktuellen Konsolen und entsprechenden Games verankert? Wir sind neugierig und freuen uns auf eure Kommentare! Ich habe übrigens schon so einige meiner Hardware-Aquisen geupgraded und verbessert. Etwa zum Beispiel meine Nintendo Switch oder auch mein Steam Deck: Ich modde mein Steam Deck, damit es richtig lange hält und mir die hohen Preise egal sein können