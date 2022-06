PS Store: Für unter 15 Euro bekommt ihr 7 der besten Blockbuster für PS4 und PS5

Selbst große Blockbuster müssen nicht teuer sein. Die aktuellen Angebote im PSN beweisen das. Hier bekommt ihr einige der besten Spiele für unter 15 Euro!

Bei den aktuellen Sales im PSN bekommt ihr eine Reihe von spannenden AAA-Spielen und Blockbustern fast geschenkt. In dieser Liste findet ihr 7 Spiele, die sich gerade jetzt dank der starken Rabatte besonders lohnen!

Was ihr zu den 15-Euro-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 23. Juni, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel bietet euch gleich viel Spielspaß. Damit ihr seht, wie viel Zeit ihr mit jedem der einzelnen Spiele verbringen könnt, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Mass Effect: Andromeda

Genre: Shooter | Entwickler: Bioware | Release-Datum: 23. März 2017 | Spielzeit: 18 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mass Effect: Andromeda erzählt nicht die Geschichte von Commander Shepard, sondern die des Pathfinders, der in der Andromeda-Galaxie nach bewohnbaren Planeten sucht, um auf diese Art und Weise den Reapern zu entkommen. Das übliche Mass-Effect-Gameplay bleibt euch hier allerdings erhalten und ihr dürft euch in gewohnter Manier mit feindlichen Aliens und Piraten auseinandersetzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier habt ihr gerade dann eure Freude, wenn ihr euch gerne wie ein Entdecker fühlt und fremde Zivilisationen erkunden wollt. Denn die Andromeda-Galaxie ist kein verlassener Ort.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die UVP beträgt 19,99. Im aktuellen Angebot gibt es jedoch einen Rabatt von 65 Prozent und ihr zahlt nur noch 6,99 Euro.

Deus Ex: Mankind Divided

Genre: Shooter | Entwickler: Eidos Montreal | Release-Datum: 23. August 2016 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Deus Ex: Mankind Divided ist ein Prequel zu dem Klassiker aus dem Jahr 2000. Ihr spielt den kybernetisch modifizierten Adam Jensen, der einer weltweiten Verschwörung auf die Schliche kommt und erfahrt, wie die Welt vor den Ereignissen des Originals aussah.

Für wen lohnt sich das Spiel? Deus Ex zieht einen großen Reiz aus seinen Freiheiten. Denn dank zahlreicher Augmentationen könnt ihr hier euren ganz eigenen Spielstil entwickeln und genauso still und heimlich vorgehen, wie ihr auch einfach eure Waffen sprechen lassen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Durch den aktuellen Nachlass von 85 Prozent zahlt ihr statt der UVP von 29,99 Euro nur noch 4,49 Euro.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 22. Mai 2012 | Spielzeit: 18 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Capcom kündigte erst jüngst Dragon’s Dogma 2 an. Da trifft es sich gut, dass ihr den ersten Teil samt seinem Addon Dark Arisen aktuell günstig nachholen könnt. Hier erkundet ihr eine Fantasy-Mittelalterwelt, in der ihr euch mit Drachen, Zyklopen und zahlreichen weiteren Fantasiegestalten anlegt. Dabei werdet ihr von bis zu drei KI-Kameraden unterstützt, die ihr von anderen Spielern ausleihen könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dragon’s Dogma ist seit jeher ein Rollenspiel-Geheimtipp, der sich vor allem durch seine dichte Atmosphäre sowie sein actionreiches Echtzeitkampfsystem auszeichnet, das es euch gar erlaubt, auf riesige Gegner zu klettern!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragon’s Dogma: Dark Arisen ist derzeit 84 Prozent gesenkt. Dadurch zahlt ihr nur noch 3,99 Euro statt der UVP von 24,99 Euro!

X-Com 2

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Fireaxis Games | Release-Datum: 30. September 2016 | Spielzeit: 33 Stunden

Was ist das für ein Spiel? X-Com 2 setzt auf die alten Tugenden der Serie und liefert euch ein spannendes Taktikspiel, in dem ihr als Guerilla-Kämpfer gezielte Angriffe gegen die außerirdischen Besatzer der Erde durchführt und versucht, das mysteriöse Avatar-Projekt zu stoppen. Neben den rundenbasierten Kämpfen betreibt ihr jedoch auch selbst Forschung, um immer bessere Ausrüstung freizuschalten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel vermittelt das Gefühl, eine Rebellengruppe zu kommandieren, die sich mit überlegenen Taktiken gegen eine Übermacht durchsetzen muss. Und dank der zahlreichen Technologien und taktischen Möglichkeiten, hat es zudem einen hohen Wiederspielwert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Xcom 2 hat einen besonders starken Rabatt von 90 Prozent. Statt 49,99 Euro müsst ihr nur noch 4,99 Euro zahlen.

Titanfall 2

Genre: Shooter | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 28. Oktober 2016 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Titanfall 2 ist der Grund, wieso es heutzutage Apex Legends gibt. Allerdings findet ihr hier keine Battle-Royale-Schlachten, sondern flotte Multiplayer-Gefechte und eine spannende sowie abwechslungsreiche Story. Bei seinen Spielern zählt es zudem nach wie vor als einer der besten Shooter der letzten Jahre.

Für wen lohnt sich das Spiel? Titanfall 2 ist damit Apex Legends für all jene, die Battle-Royale wenig abgewinnen können, oder den meisten Nervenkitzel im letzten Ring von Apex Legends spüren. Zudem kommen hier auch Einzelspieler auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Titanfall 2 bekommt ihr schon für 3,99 Euro und damit ganze 80 Prozent günstiger als die UVP von 19,99 Euro.

Prey: Digital Deluxe Edition

Genre: Immersive-Sim | Entwickler: Arkane Studios | Release-Datum: 5. Mai 2017

Was ist das für ein Spiel? Prey schreibt Freiheiten groß. Denn je nachdem, wie ihr euren Charakter in dem Spiel skillt, könnt ihr anders vorgehen und verhindern, dass eine mysteriöse Alienfraktion die Erde attackiert. Vom Schleichen, über Hacken bis hin zum durchballern stehen euch alle Wege offen. Und gar übernatürliche Fähigkeiten könnt ihr nutzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dadurch bietet Prey so viele verschiedene Spielstile, dass so ziemlich jeder einen finden kann, der ihm gefällt. Und auch Storyfreunde kommen dank der wendungsreichen Geschichte auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Im aktuellen Sale kostet Prey nur noch 9,99 Euro statt der UVP von 39,99 Euro. Eine Ersparnis von insgesamt 75 Prozent!

Star Wars: Squadrons

Genre: Simulation | Entwickler: Motive Studios | Release-Datum: 3. Oktober 2020 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Star Wars: Squadrons werdet ihr zur Abwechslung nicht zum Jedi, sondern zu einem Kampfpiloten im Star-Wars-Universum. Von X-Wings bis Tie-Fightern fliegt ihr hier alle möglichen der berühmten Schiffe. Und obwohl das mit VR am besten rüberkommt, ist ein derartig teures Headset keine Pflicht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Zwar liegt der Fokus des Spiels auf seinem Multiplayer-Modus, allerdings gibt es auch eine umfangreiche Story-Kampagne, die ihr aus den Augen des Imperiums und der Rebellen erlebt. Allerdings eignet sich das Spiel nicht nur für Star-Wars-Fans. Denn die Schlachten des Mehrspielermodus findet ihr so in kaum einem anderen Spiel.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Star Wars: Squadrons gibt es direkt 75 Prozent günstiger, wodurch sich der Preis von auf gerade mal 9,99 Euro reduziert, während die UVP 39,99 Euro ist!

Noch mehr spannende Angebote

Dass gerade so viele Spiele weniger als 15 Euro kosten, liegt daran, dass es derzeit einen umfangreichen Sale gibt, bei dem ihr bis zu 75 Prozent auf den sonst üblichen Kaufpreis sparen könnt. Eine Reihe weiterer Highlights aus diesem findet ihr in einer weiteren Vorstellung von sieben Spielen.