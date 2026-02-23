PS Plus Essential: Spiele im März 2026 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus Essential stellt in wenigen Tagen die neuen Spiele für März 2026 vor. MeinMMO fasst alle bekannten Informationen zusammen und erklärt, welche Spiele im März 2026 im Bundle sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus?

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 3. März 2026 Gegen 12 Uhr mittags verfügbar

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 25. Februar 2026 Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele Anfang Oktober live gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

PS Plus Essential: Alle Spiele, die im März kommen könnten

Welche Spiele gibt es? Generell lässt sich feststellen, dass Sony für PS Plus oftmals ein Bundle aus einem starken Titel und zwei schwächeren Spielen zusammenstellt. Bislang sind aber noch keine offiziellen Infos bekannt, weshalb wir auf die Vermutungen der Fans, YouTuber und Insider zurückgreifen müssen. Das finale Line-up könnte sich also noch ändern.

Für unsere Auswahl haben wir verschiedenste Meinungen verglichen und die am häufigsten genannten Titel herausgearbeitet.

Remnant 2

Remnant 2 ist der Nachfolger des erfolgreichen Soulslikes mit Knarren, Remnant: From the Ashes. Ihr als einer der letzten Überlebenden, sucht euch eine Klasse aus, und passiert verschiedene Dimensionen, um überweltliche Wesen zu vernichten und eure Realität zu retten. Neben zahlreichen Mods, Waffen sowie Items, die ihr verwenden könnt, bietet Remnant 2 eine große Menge an Wiederspielwert, denn: Die Maps, auf denen ihr unterwegs seid, werden prozedural generiert.

Kein Ort gleicht dem vorherigen. Jeder Spieldurchlauf könnte neue Quests und Bosse offenbaren oder Geheimnisse verbergen. Wer also alles erkunden möchte, braucht viele Stunden, gut, dass man seine Freunde mitnehmen kann, denn der Shooter besitzt auch einen Koop-Modus.

Atomic Heart

Das russische Bioshock, wie es von manchen genannt wird, spielt in den 1950er Jahren. Ihr als Spezialagent findet euch in einer technologisch fortgeschrittenen sowjetischen Alternativwelt wieder. Ein Experiment in einer Forschungseinrichtung hatte katastrophale Folgen, und ihr müsst euch jetzt mit außer Kontrolle geratenen Robotern auseinandersetzen und herausfinden, was vorgefallen ist.

Die Map ist verwinkelt und bietet viele Dinge zu erkunden. Neben improvisierten Waffen, Nahkampftechniken nutzt ihr auch Spezialfähigkeiten, um gegen Maschinen und auch Mutanten zu kämpfen.

Weitere Möglichkeiten

Neben diesen Favoriten gibt es auch noch ein paar andere Spiele, die unter Fans häufiger als potenzielle Möglichkeiten genannt wurden:

Avatar: Frontiers of Pandora

Atomfall

Sonic Superstars

Hogwarts Legacy

A Little to the Left

Rematch

Deathloop

Moonglow Bay

World of Goo 2

Dustborn

The Quarry

Sheltered

Hades

Star Wars Outlaws

Stellar Blade

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welches Abo von PS Plus am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?