PS Plus Essential: Spiele im März 2026 – Release, Gerüchte und Spekulationen

NewsServiceTech
2 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
PS Plus Essential: Spiele im März 2026 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus Essential stellt in wenigen Tagen die neuen Spiele für März 2026 vor. MeinMMO fasst alle bekannten Informationen zusammen und erklärt, welche Spiele im März 2026 im Bundle sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus?

  • PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 3. März 2026
    • Gegen 12 Uhr mittags verfügbar
  • Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 25. Februar 2026
    • Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr

Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele Anfang Oktober live gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

PS Plus Essential: Alle Spiele, die im März kommen könnten

Welche Spiele gibt es? Generell lässt sich feststellen, dass Sony für PS Plus oftmals ein Bundle aus einem starken Titel und zwei schwächeren Spielen zusammenstellt. Bislang sind aber noch keine offiziellen Infos bekannt, weshalb wir auf die Vermutungen der Fans, YouTuber und Insider zurückgreifen müssen. Das finale Line-up könnte sich also noch ändern.

Für unsere Auswahl haben wir verschiedenste Meinungen verglichen und die am häufigsten genannten Titel herausgearbeitet.

Remnant 2

Remnant 2 ist der Nachfolger des erfolgreichen Soulslikes mit Knarren, Remnant: From the Ashes. Ihr als einer der letzten Überlebenden, sucht euch eine Klasse aus, und passiert verschiedene Dimensionen, um  überweltliche Wesen zu vernichten und eure Realität zu retten. Neben zahlreichen Mods, Waffen sowie Items, die ihr verwenden könnt, bietet Remnant 2 eine große Menge an Wiederspielwert, denn: Die Maps, auf denen ihr unterwegs seid, werden prozedural generiert.

Kein Ort gleicht dem vorherigen. Jeder Spieldurchlauf könnte neue Quests und Bosse offenbaren oder Geheimnisse verbergen. Wer also alles erkunden möchte, braucht viele Stunden, gut, dass man seine Freunde mitnehmen kann, denn der Shooter besitzt auch einen Koop-Modus.

Remnant 2: Der offizielle Trailer zu The Dark Horizon, dem letzten großen DLC für den Koop-Shooter auf Steam
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ich wollte mich fühlen wie ein Pirat, doch ein neues Survival-Spiel auf Steam machte mich zum gestrandeten Tom Hanks Über 150 Stunden erledigte ich als Kartoffel endlose Alienhorden auf Steam, und mit 96 % glücklichen Spielern bin ich nicht allein Koop-Spiel auf Steam bietet Dungeons wie in WoW, bekommt 28-mal mehr Spieler, weil es auf die Community hört Entwickler verbindet Aliens mit realistischer Raumfahrt auf Steam – bekommt Hilfe von Weltraum-Experten Neues Koop-Spiel auf Steam macht euch zum Weltraumpiloten, startet jetzt erste Beta Neues Spiel sieht aus wie Diablo als Battle Royale, kündigt jetzt kostenlose Demo auf Steam an Entwickler einer neuen Lebenssimulation bitten auf Steam, mit ungewöhnlichen Reviews aufzuhören: „Wir stellen keine Gefahr dar“ Ausgerechnet die brutalste Spezies aus Warhammer 40.000 hat ein eigenes Rennspiel auf Steam, kostet noch kurze Zeit nur 9 € Chaotisches Spiel verkauft 500.000 Kopien auf Steam, sorgt für wilde Action mit euren Freunden Kommendes Rollenspiel für Steam erinnert an Game of Thrones, aber ihr seid der Drache Das kommende Rollenspiel Dragontwin macht euch zum Drachen, der ganze Armeen plattmachen kann Action-RPG aus Deutschland bekommt aus dem Nichts ein 20GB großes Update, doch am neuen Gebiet beiße ich mir die Zähne aus

Atomic Heart

Das russische Bioshock, wie es von manchen genannt wird, spielt in den 1950er Jahren. Ihr als Spezialagent findet euch in einer technologisch fortgeschrittenen sowjetischen Alternativwelt wieder. Ein Experiment in einer Forschungseinrichtung hatte katastrophale Folgen, und ihr müsst euch jetzt mit außer Kontrolle geratenen Robotern auseinandersetzen und herausfinden, was vorgefallen ist.

Die Map ist verwinkelt und bietet viele Dinge zu erkunden. Neben improvisierten Waffen, Nahkampftechniken nutzt ihr auch Spezialfähigkeiten, um gegen Maschinen und auch Mutanten zu kämpfen.

Weitere Möglichkeiten

Neben diesen Favoriten gibt es auch noch ein paar andere Spiele, die unter Fans häufiger als potenzielle Möglichkeiten genannt wurden:

  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • Atomfall
  • Sonic Superstars
  • Hogwarts Legacy
  • A Little to the Left
  • Rematch
  • Deathloop
  • Moonglow Bay
  • World of Goo 2
  • Dustborn
  • The Quarry
  • Sheltered
  • Hades
  • Star Wars Outlaws
  • Stellar Blade
Mehr zum Thema
1
Ein Horror-Spiel auf der PS5 hat mich bekehrt und mir gezeigt, was ich im Gaming vermisst habe
von Cortyn
2
Sony hat eine Lösung für steigende RAM-Preise gefunden: Man lässt treue PS5-Spieler einfach mehr zahlen
von Benedikt Schlotmann
3
Ein Vampir-Game auf der PS5 spielt in einem Leipziger Goth-Nachtclub, ist auf Steam ein Geheimtipp
von Jasmin Beverungen

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welches Abo von PS Plus am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Eine PS5 sollte eigentlich den Besitzer wechseln.

Sony hat eine Lösung für steigende RAM-Preise gefunden: Man lässt treue PS5-Spieler einfach mehr zahlen

Vampire Therapist Titel title

Ein Vampir-Game auf der PS5 spielt in einem Leipziger Goth-Nachtclub, ist auf Steam ein Geheimtipp

Metal Gear Solid Delta Snake Eater Charakter

Legendäres Entwicklerstudio ist der Gewinner der State of Play: 4 Trailer zeigen, wie man die Fans perfekt abholt

Brigandine Abyss Spielcharakter Titelbild

Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx