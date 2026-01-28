PS Plus Essential: Alle Spiele im Februar 2026 für PS4 und PS5 – Dieses Mal mit einem beliebten Survivalspiel unter Wasser

PS Plus Essential: Alle Spiele im Februar 2026 für PS4 und PS5 – Dieses Mal mit einem beliebten Survivalspiel unter Wasser

Die für PS Plus Essential im Februar 2026 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibts im Februar 2026? Auch im Februar 2026 gibt es dieses Mal gleich 4 Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt:

  • Undisputed | PS5
  • Subnautica: Below Zero | PS5, PS4
  • Ultros | PS5, PS4
  • Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

  • PS-Plus-Spiele verfügbar: 03. Februar 2025, gegen 12:00 Uhr
PS Plus Essential Bundle Februar 2026

Alles Wichtige zu den Spielen von PS Plus Essential im Februar 2026

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

Undisputed | PS5

Undisputed – Trailer zum Start in den Early Access
Undisputed ist eine realistische Boxsimulation, die den Sport so authentisch wie möglich abbilden will. Das Spiel setzt auf taktische Kämpfe, präzise Steuerung und ein ausgefeiltes Ausweich- und Ausdauersystem statt auf Arcade-Action. Ihr könnt dabei über 70 berühmte Kämpfer übernehmen und auf 50 Attribute und Eigenschaften zugreifen – oder einfach euren eigenen erstellen.

Es enthält zahlreiche lizenzierte Boxer, reale Gewichtsklassen und bekannte Arenen. Neben Einzelkämpfen gibt es Karriere- und Online-Modi. Entwickelt wurde Undisputed von Steel City Interactive in enger Zusammenarbeit mit Profi-Boxern.

Subnautica: Below Zero | PS5, PS4

Zu Subnautica soll noch dieses Jahr Teil 2 in den Early Access starten:

Subnautica 2: Der erste Trailer zum neuen Survival-Spiel unter Wasser
Subnautica: Below Zero ist ein Survival-Adventure, das auf einem eisigen Ozeanplaneten spielt. Ihr sammelt Ressourcen, baut Basen und erkundet gefährliche Unterwasserbiome, um zu überleben. Im Vergleich zum ersten Teil legt der zweite Ableger mehr Fokus auf Story, Charaktere und erzählte Hintergründe.

Neue Umgebungen, Kreaturen und Werkzeuge erweitern das bekannte Gameplay. Entwickelt wurde Below Zero als eigenständige Fortsetzung zum originalen Subnautica. Dabei gilt „Below Zero“ allerdings nicht als offizieller 2. Teil der Reihe, denn das Spiel mit dem Titel „Subnautica 2“ soll 2026 in den Early Access starten.

Ultros | PS5, PS4

Ultros ist ein 2D-Action-Adventure mit Metroidvania-Struktur und starkem Fokus auf Erkundung. Das Spiel spielt in einer surrealen, außerirdischen Welt, die in einer Zeitschleife gefangen ist.

Kämpfe sind schnell und fordernd, wobei Timing und das Erlernen von Gegnern entscheidend sind. Eine besondere Rolle spielt ein Gärtner-System, mit dem ihr die Spielwelt dauerhaft verändern könnt. Optisch fällt Ultros durch seinen sehr eigenständigen, psychedelischen Kunststil auf.

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown ist ein actionlastiges Flugspiel, das Arcade-Gameplay mit realistisch wirkender Flugzeugtechnik kombiniert. Ihr übernehmt die Rolle eines Kampfpiloten in einer fiktiven, militärischen Konfliktwelt.

Im Fokus stehen schnelle Luftkämpfe, spektakuläre Missionen und cineastische Inszenierung. Gespielt wird mit modernen Kampfjets, die sich umfangreich aufrüsten lassen. Die Story wird in Zwischensequenzen erzählt und legt großen Wert auf Drama und Atmosphäre.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus-Abo für eure PS4 oder PS5.

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welche Inhalte zu welchem Abo von PS Plus gehören und welches am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welche am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?

