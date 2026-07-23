PS Plus Essential: Spiele im August 2026 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus Essential stellt in wenigen Tagen die neuen Spiele für August 2026 vor. MeinMMO fasst alle bekannten Informationen zusammen und erklärt, welche Spiele im August 2026 im Bundle sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus?

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 4. August 2026 Gegen 12 Uhr mittags verfügbar

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 29. Juli 2026 Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele Anfang August live gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

PS Plus Essential: Alle Spiele, die im Juli 2026 kommen könnten

Welche Spiele gibt es? Generell lässt sich feststellen, dass Sony für PS Plus oftmals ein Bundle aus einem starken Titel und zwei schwächeren Spielen zusammenstellt. Bislang sind aber noch keine offiziellen Infos bekannt, weshalb wir auf die Vermutungen der Fans, YouTuber und Insider zurückgreifen müssen. Das finale Line-up könnte sich also noch ändern.

Für unsere Auswahl haben wir verschiedenste Meinungen verglichen und die am häufigsten genannten Titel herausgearbeitet.

Hell is Us

Hell is Us ist ein düsteres Third-Person-Rollenspiel, das von Rogue Factor entwickelt wurde. Spielerisch liegt der Schwerpunkt dabei deutlich auf intensiven Nahkämpfen, bei denen ihr mysteriösen Kreaturen mit klassischen Waffen wie Schwertern und Speeren entgegentretet.

Diese Monster stellen jedoch nicht die einzige Herausforderung dar: In der offenen Spielwelt wird bewusst auf ständige Begleitung und Markierungen verzichtet, sodass ihr bei der Erkundung der gefährlichen Umgebung ganz auf euren eigenen Orientierungssinn vertrauen müsst.

Video starten Hell is Us – Trailer zum neuen Open-World-RPG, das auf eure Instinkte setzt Autoplay

Hades

In dem Action-Roguelike Hades kämpft ihr euch als rebellischer Unterweltprinz Zagreus durch zufallsgenerierte Level, um aus dem Reich eures Vaters zu entfliehen. Dabei werdet ihr in den rasanten, taktischen Kämpfen von den Göttern des Olymp mit mächtigen Segen und Fähigkeiten unterstützt.

Das Besondere an dem Titel ist der motivierende Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt: Selbst nach einem gescheiterten Fluchtversuch treibt das Spiel die tiefgründige Geschichte stetig voran, lässt euch permanente Upgrades freischalten und vertieft durch immer neue Dialoge die Beziehungen zu den verschiedenen mythologischen Charakteren.

Video starten Hades Trailer

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

In der Open-World-Sammlung Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition erlebt ihr die drei legendären Action-Klassiker GTA III, Vice City und San Andreas in einer grafisch aufpolierten Neuauflage. Als aufstrebende Kriminelle kämpft, fahrt und ballert ihr euch durch drei ikonische Metropolen der 80er, 90er und frühen 2000er Jahre, um an die Spitze der Unterwelt zu gelangen.

Die Remaster-Versionen modernisieren das Erlebnis durch eine verbesserte Steuerung im Stil von GTA V, ein neues Beleuchtungssystem und hochauflösende Texturen. Dabei behält die Trilogie jedoch bewusst den nostalgischen, leicht comichaften visuellen Charme der Originale bei, während ihr euch völlig frei durch die Städte bewegt und eine Vielzahl an wendungsreichen Missionen absolviert.

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Weitere Möglichkeiten

Neben diesen Favoriten gibt es auch noch ein paar andere Spiele, die unter Fans häufiger als potenzielle Möglichkeiten genannt wurden:

Atomic Heart

HI FI Rush

Nobody wants to die

Back4Blood

A.I. Limit

Rematch

Resident Evil 4 Remake

GTA V

The First Berserker Khazan

Marathon

South of Midnight

Dragon Ball Sparking Zero

Rise of the Ronin

Dragon’s Dogma 2

Helldivers 2

Cronos: The New Dawn

No Man’s Sky

Stellar Blade

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