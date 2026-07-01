PS Plus Essential: Alle kostenlosen Spiele im Juli 2026 für PS4 und PS5 – Dieses Mal mit einem beliebten Shooter und Zombies

Die Spiele für PS Plus Essential im Juli 2026 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibt’s im Juli 2026? Auch im Juli 2026 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

Call of Duty: Modern Warfare III | PS5, PS4

For the King II | PS5, PS4

CrossCode | PS5, PS4

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 07. Juli 2026, gegen 12:00 Uhr:

Alles Wichtige zu den Spielen von PS Plus Essential im Juli 2026

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

Call of Duty: Modern Warfare III

Call of Duty: Modern Warfare III ist ein Ego-Shooter, der euch in moderne Militärkonflikte mit schnellen und actionreichen Gefechten versetzt. Ihr erlebt eine cineastische Kampagne, tretet in verschiedenen Mehrspieler-Modi gegen andere Spieler an oder kämpft gemeinsam im Koop-Modus gegen Zombie-Horden.

Dabei stehen euch zahlreiche Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Der Fokus liegt auf schnellem Gameplay, abwechslungsreichen Karten und einem stetigen Fortschritt durch neue Freischaltungen.

Video starten Call of Duty Modern Warfare 3 World Premiere First Level Trailer – Opening Night Live 2023 Autoplay

For the King II

For the King II ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das Strategie-, Roguelike– und Tabletop-Elemente miteinander verbindet. Ihr stellt eine Gruppe aus verschiedenen Helden zusammen und erkundet eine zufällig generierte Fantasywelt.

Dabei kämpft ihr in taktischen Gefechten, sammelt Ausrüstung und verbessert eure Charaktere. Allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern stellt ihr euch gefährlichen Gegnern und trefft Entscheidungen, die den Verlauf eures Abenteuers beeinflussen.

Video starten For the King II: Trailer zum Koop-Spiel auf Steam

CrossCode

CrossCode ist ein Action-Rollenspiel im Retro-Look, das schnelle Kämpfe mit kniffligen Rätseln verbindet. Ihr schlüpft in die Rolle von Lea und erkundet ein fiktives Online-Rollenspiel, dessen Geschichte sich nach und nach entfaltet.

Dabei verbessert ihr eure Fähigkeiten, sammelt Ausrüstung und stellt euch zahlreichen Gegnern sowie Dungeons. Der Fokus liegt auf abwechslungsreichen Kämpfen, Erkundung und einer umfangreichen Story mit vielen Nebenaufgaben.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

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