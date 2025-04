Ex-Produzent von Attack on Titan veröffentlicht neuen Anime, bettelt Netflix an, dafür Werbung zu machen

Netflix startet im Frühling 2025 einige neue Animes. Darunter befindet sich Moonrise. An der Serie haben zahlreiche bekannte Branchen-Gesichter mitgewirkt. Einer davon bettelte Netflix sogar an, mehr Werbung für den Anime zu machen.

Wie hat er Netflix angebettelt? Masashi Koizuka ist der Produzent von Moonrise. Er hat bereits an Serien wie Attack on Titan oder Guilty Crown mitgewirkt. Er schrieb auf X einen Post, in dem er „die rote N-Firma“ darum bat, Werbung für den neuen Anime zu machen. Denn er alleine könne das nicht:

Bitte tut euer Bestes, um es zu bewerben. Ich schaffe es nicht alleine. Im Ernst, bitte!! Es ist immer noch tief begraben. Red N Company!! Es ist an der Zeit, der Welt deine Macht zu zeigen!

Mit der „roten N-Firma“ ist offensichtlich Netflix gemeint. Das Logo des Unternehmens ist ein rotes N und der Anime läuft exklusiv bei diesem Streaming-Dienst. Vermutlich wandte sich Masashi Koizuka deshalb an Netflix, die Serie noch stärker zu promoten.

Wieso hat er das gemacht? Wie ein Reddit-User in einem längeren Beitrag schrieb, macht Netflix allgemein viel zu wenig Werbung für Animes. Er nannte Moonrise als Beispiel, das bei vielen Abonnenten nicht auf dem Schirm sei.

Normalerweise würde die Produktion eines solchen Animes unter brutalen Deadlines stattfinden. Das sei bei Moonrise nicht der Fall, da zwischen Ankündigung und erstem Trailer 4 Jahre liegen. Zudem arbeiten viele Anime-Größen mit am Projekt, unter anderem der Mangaka von Fullmetal Alchemist. Deshalb könne der User nicht verstehen, wieso es so wenig Werbung gäbe.

Im folgenden Trailer könnt ihr euch den Anime zu Moonrise genauer ansehen:

Moonrise startet als neuer Anime auf Netflix

Hat sein Post etwas gebracht? Tatsächlich wurde rund 11 Tage nach dem Post des Produzenten ein neuer Trailer zu Moonrise veröffentlicht. Kurz vor der Premiere setzte Netflix zudem auf seinem Anime-Account auf X mehrmals Posts zu Moonrise ab. Die Serie wurde seit Anfang 2025 rund 14-mal erwähnt. Ob das mit Koizukas Post zu tun hat, ist unklar.

Was ist das für ein Anime? Moonrise entstand beim Produktionsteam von WIT, das unter anderem für das kommende Remake von One Piece verantwortlich ist. An dem Anime haben zwei Produzenten von Attack on Titan, der Mangaka von Fullmetal Alchemist und ein Autor von Psycho-Pass mitgewirkt.

Inhaltlich geht es darum, dass die Menschheit der Zukunft von einer KI namens Sapientia regiert wird. Die Menschen vertrauen blind den rationalen Entscheidungen. Zu diesen Entscheidungen zählt es auch, Verbrecher auf den Mond auszulagern, um das Leben auf der Erde friedlich zu halten.

Doch die Armut auf dem Mond löst einen Krieg aus. Jacob „Jack“ Shadow wird in diesen Konflikt hineingezogen, da er seine Familie durch einen terroristischen Bombenanschlag verliert. Er schwört Rache an der Rebellenarmee des Mondes und schließt sich der Erdarmee als Späher auf dem Mond an.

Wer sich die Serie ansehen will, kann das auf Netflix tun. Dort sind alle 18 Folgen des Animes erhältlich.

Daneben gibt es noch einige andere Animes, die in dieser Season erscheinen. Darunter die langersehnte 3. Staffel von Fire Force oder das Spin-off My Hero Academia: Vigilantes. Auf MeinMMO könnt ihr abstimmen, auf welche Serie ihr euch besonders freut: Auf welche Animes freut ihr euch im Frühling 2025 am meisten?