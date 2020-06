Im Angebot bei Amazon könnt ihr nun Filme bei Prime Video für je 99 Cent leihen, wenn ihr Prime-Mitglied seid. Darunter Zombieland und Gemini Man.

An diesem Wochenende gibt es wieder einige Filme bei Amazon besonders günstig. Als Prime-Mitglied habt ihr die Auswahl aus 30 Filmen bei Prime Video und erhaltet diese jeweils für nur 99 Cent. Das Angebot gilt bis Sonntag, den 28. Juni.

Amazon Prime kostenlos testen: Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann sich das Angebot der Filme schnappen, indem er dafür ein 30-tägiges Probeabonnement kostenlos abschließt. Neben der aktuellen Aktion bekommt ihr damit zudem Zugriff auf alle Prime-Filme und -Serien, sowie den kostenlosen Versand bei Amazon.

Jetzt Filme bei Prime Video für 99 Cent leihen

Für jeden Filmfan etwas dabei: Insgesamt stehen euch bekanntlich 30 Filme zur Auswahl. Wir haben euch beispielhaft fünf herausgesucht, die ihr für 99 Cent leihen könnt.

So könnt ihr die Prime Video-Filme schauen: Abrufen lassen sich die Filme einfach über eure Amazon Video-Bibliothek oder via Prime Video-App auf einer Vielzahl an Geräten wie einem Smartphone, Smart-TV, der Konsole oder über den Fire TV-Stick.

Habt ihr einen Film ausgeliehen, steht er euch 30 Tage zur Verfügung. Fangt ihr an ihn zu schauen, bleiben euch noch 48 Stunden, um ihn zu Ende anzusehen.

