Prime Day: Dieser Gaming Monitor ist so genial, ich hab ihn mir zweimal gekauft

Zum Prime Day-Endspurt gibt es einen 27 Zoll QHD-Gaming Monitor mit 144Hz bei Amazon so günstig wie lange nicht mehr.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Gaming Monitor wart, ist sie jetzt vorbei. Denn der AOC Gaming Q27G2U erfüllt alle Kriterien an ein Display zum Zocken mit Bravour. Aktuell bekommt ihr ihn auf Amazon für knapp 222€:

Alles, was man sich zum Zocken wünschen könnte

Die Stats des Monitors können sich sehen lassen 27 Zoll groß, 144 Hz, QHD und rasante 1ms Reaktionszeit – das ist keine Checkliste für einen Gaming Monitor, sondern die Daten dieses AOC-Geräts. Er unterstützt FreeSync Premium und lässt sich drehen, neigen und in der Höhe verstellen – der ideale Gaming Monitor.



Wenn ihr lieber in 4K zockt oder lieber Curved Displays wollt gibt es andere Alternativen. Natürlich liefert der Prime Day auch hier, schaut euch doch mal diese Monitore an:

Der Monitor lässt sich drehen und individuell eurem Winkel anpassen.

Ich habe mir diesen Monitor vor drei Jahren für 329€ und vor ein paar Wochen für ca. 250€ gekauft. Der Preis ist mit knapp 222€ also keine krasse Ersparnis, wirklich günstiger war er bisher aber eigentlich nie. So oder so wäre er auch für 250€ eine effiziente Anschaffung, wenn ihr gerne mit mehr als 120 FPS und ohne spürbares Input-Lag spielt.

Bereit für das Finale des Prime Days? Im MeinMMO Liveticker bekommt ihr die Infos zu allen neuen Deals und verpasst keines der brandaktuellen Angebote:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Amazon Prime Day: Live-Ticker mit den besten Angeboten und Deals an Tag 2 von Benedikt Schlotmann