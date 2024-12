Pokémon TCG Pocket: Mew ex Deck – Das sind die stärksten Kombinationen

Mit dem neuen Boosterpack ist auch Celebi-ex hinzugekommen. Diese Karte hat sich ebenfalls schnell zu einer der stärksten Karten etabliert. Auf MeinMMO findet ihr eine Anleitung, wie ihr ein Deck darum nachbauen könnt: Pokémon TCG Pocket: Celebi ex Deck – In dieser Kombination solltet ihr es spielen

Euer Mew solltet ihr durch Guardevoir unterstützen. Die Fähigkeit „Psischatten“ versorgt das Aktive Pokémon einmal pro Runde mit einer zusätzlichen Energie. So könnt ihr mit Mew-ex schneller angreifen. Folgende Karten benötigt ihr also dementsprechend:

Welche Karten benötige ich? Für das Mew ex Deck braucht ihr selbstverständlich Mew-ex, von der ihr im besten Fall zwei Karten in euer Deck packt.

Was ist Mew ex? Die Pokémon-Karte Mew gab es schon in den ersten drei Boosterpacks, doch mit dem neuen Boosterpack Mysteriöse Insel kam die ex-Karte von Mew dazu. Schon vor Release wurde die Karte als stark eingestuft: Pokémon TCG Pocket: Mew ex wird euer Konter gegen die stärksten Karten im Spiel

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to