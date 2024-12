Pokémon TCG Pocket: Celebi ex Deck – In dieser Kombination solltet ihr es spielen

Das neue Boosterpack von Pokémon TCG Pocket bringt neue Karten und somit auch neue Möglichkeiten für Decks. MeinMMO erklärt euch, wie ihr ein Deck rund um die neue Celebi-ex-Karte erstellen könnt.

Was ist Celebi ex? Celebi ex ist eine der neuesten ex-Karten aus dem Boosterpack Mystische Insel. Schnell stellte sich die Karte als eine der stärksten heraus: Pokémon TCG Pocket: Spieler dachten, der neue Booster bringt Mega-Monster – Das ist auch so, aber es ist ein anderes, als sie erwartet haben

Die Attacke „Kraftvolles Blühen“ macht 50 Schadenspunkte für jeden Münzwurf, der auf Kopf landet. Der Clou dabei: Für jede angelegte Energie wird jeweils eine Münze geworfen, und mit den richtigen Unterstützungskarten kann Celebi schnell auf vier, sechs oder sogar acht Energien zugreifen. Das Schadenspotenzial der Karte ist daher schon früh im Spiel immens.

Das ist der Trailer des neuen Boosterpacks in Pokémon TCG Pocket:

So baut ihr das Celebi ex Deck

Welche Karten benötige ich? In jedem Fall benötigt ihr Celebi ex; davon solltet ihr zwei Exemplare in euer Deck aufnehmen. Zusätzlich können wir euch folgende Unterstützer- und Itemkarten empfehlen:

2x Pokéball

2x Forschung des Professors

2x Erika

2x Giovanni

2x Sabrina

2x Blau

Damit solltet ihr Celebi ex kombinieren

Welche Pokémon sollte ich damit kombinieren? Nun habt ihr zwei Möglichkeiten, mit welchen Pokémon-Karten ihr Celebi ex kombinieren möchtet. Die zusätzlichen Karten sollten darauf abzielen, so viele Energien wie möglich für Celebi ex bereitzustellen.

Dressella

Die eine Möglichkeit ist Dressella. Die Attacke „Blättervorrat“ verursacht 50 Schadenspunkte und legt zusätzlich eine Energie an ein Pflanzen-Pokémon an. Somit solltet ihr folgende Karten mit in euer Deck aufnehmen:

2x Liliminip

2x Dressella

Serpiroyal

Die andere Möglichkeit ist Serpiroyal. Mit der Fähigkeit „Dschungelherrschaft“ werden alle angelegten Energien, die ihr an euer Pflanzen-Pokémon angelegt habt, automatisch verdoppelt. Ihr solltet also diese Karten zu eurem Deck hinzufügen:

2x Serpifeu

2x Efoserp

2x Serpiroyal

Das Boosterpack Mysteriöse Insel hat noch viele andere Karten zu bieten. MeinMMO hat euch alle Karten des neuen Boosterpacks in diesem Artikel zusammengefasst: Pokémon TCG Pocket: Neues Booster Mysteriöse Insel ist da – Alle Karten in der Liste