Pokémon TCG Pocket schenkt euch für kurze Zeit kostenlose Sanduhren – So erhaltet ihr sie

Diese könnt ihr manuell durchführen, oder die Kämpfe auch automatisch mit einem Deck eurer Wahl bestreiten lassen und so ohne großen Aufwand an zusätzliche Sanduhren gelangen, mit denen ihr euch auf die neuen Packs stürzen könnt.

Dieser Bonus ist ab heute, dem 17. Dezember 2024, aktiv und hält bis zum 19. Dezember 2024 an. Wenn ihr die Sanduhren jeden Tag einsammelt, könnt ihr also insgesamt 36 kostenlose Sanduhren mit dieser Methode erhalten.

