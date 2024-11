Pokémon TCG Pocket startet 3 neue Events – Alle Leaks zu den Belohnungen und Pokémonkarten, die wir schon kennen

Trainer in Pokémon TCG Pocket können sich auf den Dezember freuen, denn dann soll es gleich 3 neue Events geben. Ein Dataminer will herausgefunden haben, welche neuen Events auf die Spieler warten. MeinMMO fasst euch die Belohnungen zusammen.

Was sind das für Events? Im Dezember soll es gleich 3 neue Events geben, die mit dem PvE-Modus, der Wunderwahl und dem PvP-Modus zusammenhängen.

Wie beim Lapras-ex-Event soll es im Dezember ein PvE-Event geben, in dem sich Spieler dieses Mal gegen Bisaflor-ex stellen müssen.

Bei der Wunderwahl waren zuletzt Mauzi und Chaneira häufiger vertreten. Im Dezember werdet ihr in diesem Modus häufiger auf Bisasam und Magnetilo treffen.

Das PvP-Event verlangt aktuell von euch, Siege einzufahren. Im Dezember müsst ihr wieder gegen Spieler antreten, die Bedingungen sind dieses Mal aber anders.

So sind Spieler auch im Dezember mit neuen Events in Pokémon TCG Pocket versorgt, wenn der Leak stimmen sollte. Die wichtigsten Informationen wie den Belohnungen und Daten zu den Events findet ihr im Folgenden.

Den Trailer zu Pokémon TCG Pocket gibt es hier:

Die 3 Events im Dezember im Überblick

PvE-Event mit Bisaflor-ex

Was ist das für ein Event? Spieler müssen gegen unterschiedliche Decks gewinnen, in denen Bisasam und seine Entwicklungen genutzt werden. Dabei treten sie nicht gegen andere Spieler, sondern einen CPU-Gegner an. Es gibt vier unterschiedliche Decks antreten, die in der Schwierigkeit steigen. Das Event soll laut Reddit vom 29. November um 7:00 Uhr bis zum 13. Dezember um 6:59 Uhr laufen.

Was gibt es für Belohnungen? Folgende Belohnungen gibt es für das erstmalige Besiegen eines Decks:

Bisaknosp-Deck: 2 Pack-Sanduhren, 50 Funkelstaub, 1 Shop-Ticket, 25 Erfahrungspunkte

Bisaflor-&-Sichlor-Deck: 4 Pack-Sanduhren, 100 Funkelstaub, 1 Shop-Ticket, 50 Erfahrungspunkte

Bisaflor-ex-Deck: 6 Pack-Sanduhren, 150 Funkelstaub, 1 Shop-Ticket, 75 Erfahrungspunkte

Bisaflor-ex-&-Dressella-Deck: 8 Pack-Sanduhren, 200 Funkelstaub, 1 Shop-Ticket, 100 Erfahrungspunkte

Zusätzlich gibt es für jeden Sieg (auch nach dem erstmaligen Schlagen des Decks) eine Chance von 39 % auf eine „Promo Pack A Series 2“-Karte, 25 Funkelstaub und ein Shop-Ticket. Bei den Promokarten soll es sich um Bisaflor (Full-Art), Quajutsu, Alpollo, Onix und Pummeluff handeln.

Wunderwahl mit Bisasam und Magnetilo

Was ist das für ein Event? Ab dem 6. Dezember sollen Bisasam und Magnetilo bei der Wunderwahl auftreten. Sollte es so wie bei Mauzi und Chaneira ablaufen, stehen euch in bestimmten Zeitabschnitten Wunderwahlen zur Verfügung, in denen ihr die beiden Pokémonkarten von Bisasam und Magnetilo ergattern könnt.

Was gibt es für Belohnungen? Hier sind noch keine offiziellen Belohnungen bekannt. Vermutlich wird es wieder Funkelstaub und Wunder-Sanduhren als Belohnung geben. Eventuell könnt es sogar neue Kartenhüllen, Münzen und mehr im Ingame-Shop geben.

PvP-Event mit neuen Emblemen

Was ist das für ein Event? Auch der PvP-Modus wird im Dezember mit einem neuen Event versorgt. Dieses Mal geht es allerdings nicht darum, Siege gegen Spieler einzufahren: Vielmehr müsst ihr dafür sorgen, dass ihr eine ganze Siegesserie einfahrt, ohne dass sie von Niederlagen unterbrochen wird.

Was gibt es für Belohnungen? Auch hier sind noch keine offiziellen Belohnungen bekannt. Vermutlich wird es wieder besondere Embleme geben, mit denen ihr euer Profil dekorieren könnt.

Um im PvP-Modus zu bestehen, solltet ihr euch ein starkes Deck bauen. MeinMMO verrät euch mehrere Tricks, mit denen ihr eine starke Kombination zusammenstellt: Pokémon TCG Pocket: 7 Tipps, die ihr beim Bauen eures Decks beachten solltet