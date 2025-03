Pokémon-Karten sind oft nur ein Glücksspiel für Erwachsene – Und das macht mich traurig

Besondere Monster sollen eine bedrohliche Herausforderung in Monster Hunter Wilds sein, doch ein Spieler pulverisiert eines in 25 Sekunden

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Wie weit einige Menschen gehen, um an besondere Pokémon-Karten zu kommen, zeigt eine Aktion des Van-Gogh-Museums. Hier musste das Verteilen von exklusiven Karten beendet werden, weil sich Erwachsene um diese Karten prügelten: Gierige Spieler prügelten sich in einem Museum, um exklusive Pokemon-Karten teuer zu verkaufen – Jetzt stoppt das Museum die Aktion

Im Fokus von Reisegefährten stehen nämlich vier Trainer und ihre Partner-Pokémon. Mit Lilly, Hop und Enigmara verbinde ich nicht ganz so viel, da sie alle aus neueren Editionen stammen. Pokémon Schwarz und Weiß kam allerdings zu einer Zeit raus, in der ich noch jede Edition von Pokémon verschlungen habe. Genau deshalb habe ich mich über den Trainer N gefreut, der Teil des Spiels und der Reisegefährten-Erweiterung ist.

Besondere Monster sollen eine bedrohliche Herausforderung in Monster Hunter Wilds sein, doch ein Spieler pulverisiert eines in 25 Sekunden

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Sammler von Pokémon-Karten freuen sich, wenn sie seltene Karten in ihren Boostern haben. Allerdings artet das Öffnen von Packs in letzter Zeit aus und der eigentliche Spaß am Sammeln steht dabei immer weniger im Vordergrund. Das macht MeinMMO-Redakteurin Jasmin Beverungen traurig.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to