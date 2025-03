Pokémon TCG Pocket bekommt neue Konkurrenz und es ist dieselbe wie in den 90er-Jahren

Spieler verzweifeln an einem Monster in Monster Hunter Wilds, dabei ist die Lösung ganz einfach

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt.

Was können wir von der Digimon Con noch erwarten? Ein großes Highlight im Videospielbereich wird Digimon Story Time Stranger sein. Dabei handelt es sich um ein Game, das noch 2025 erscheinen soll. Die Spieler reisen dabei zwischen der Menschen- und Digi-Welt hin und her: Für viele ist es das „bessere Pokémon“, jetzt bekommt Digimon ein neues Spiel für Steam, PS5 und Xbox

Wieso sind sie Rivalen? Sowohl in Pokémon als auch in Digimon gibt es bunte Monster, die eingefangen und im Kampf genutzt werden. Die Wesen können zudem gepflegt werden und besitzen die Möglichkeit, sich in stärkere Formen zu verwandeln. Die große Gemeinsamkeit, die bei beiden Franchises vorhanden ist, sind demnach die Monster.

Damit könnte Pokémon TCG Pocket einen neuen Konkurrenten auf dem Smartphone bekommen. In beiden Spielen wird es vermutlich darum gehen, Monster in Kartenform zu sammeln. Diese große Rivalität zwischen Pokémon und Digimon geht viele Jahre zurück.

Um was für eine Konkurrenz geht es? Bandai Namco hat mit einem kleinen Teaser ein neues Handyspiel zu Digimon angedeutet. In dem Clip auf X hebt Renamon, das ihr vielleicht aus der dritten Staffel des Animes kennt, ein Handy auf. Als es den Bildschirm berührt, wird es vom Handy eingesogen.

Pokémon TCG Pocket ist ein Ableger fürs Smartphone, in dem Spieler kostenlos Karten sammeln können. Doch das Mobile Game könnte jetzt dieselbe Konkurrenz bekommen, die es schon im Anime -Bereich gab – was ein Déjà-vu!

