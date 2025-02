Eine Alternative zu Pokémon auf Steam holt einen Lieblings-Anime aus der Kindheit zurück

Zur Zeit der RTL2-Animes gab es einige Serien, die sich rund um das Sammeln und Fangen von Monstern drehten. Neben Pokémon lag Digimon bei vielen Kids hoch im Kurs. Demnächst erscheint ein neues Spiel, in dem ihr zurück in eure Kindheit reisen könnt.

Was ist das für ein Spiel? Digimon Story Time Stranger soll in 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC via Steam erscheinen. Dabei sollen Spieler die Möglichkeit haben, die Bindung zu ihren Digimon zu festigen.

Die Spieler reisen dafür zwischen der menschlichen Welt und der Digi-Welt hin und her. Im Trailer ist zu sehen, dass die menschliche Welt wie eine Metropole in Japan aussieht, die Digi-Welt hat dagegen die unterschiedlichsten Biome.

Die beiden Welten stehen kurz vor dem Kollaps. Es liegt an euch, das Geheimnis hinter dem Zusammenbruch aufzuklären.

Bei dem Spiel soll es sich um ein Rollenspiel handeln. Inwieweit man den eigenen Charakter individualisieren kann, ist noch nicht bekannt. Außerdem können Digimon befreundet werden, die dann in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten.

Das Spiel ist ein Teil der Story-Reihe von Digimon. Die Reihe fokussiert sich stärker auf die Geschichte der Spiele. Zuletzt erschien Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory aus der Story-Reihe. Vermutlich wird Time Stranger vom Gameplay her ähnlich sein.

Den Trailer zu Time Stranger seht ihr hier:

Digimon ist für einige das „bessere Pokémon“

Auf welchem Anime basiert das Spiel? Die Handlung von Time Stranger ist losgelöst von der Anime-Reihe, basiert aber auf derselben Prämisse. Die Digi-Welt und die reale Welt existieren parallel zueinander. Ab und zu kommt es vor, dass sich die Grenzen vermischen und die eine Spezies in die Welt der anderen gelangt.

Im Anime werden in jeder Staffel verschiedene Kinder in die Digi-Welt geschickt und freunden sich dort mit Digimon an (oder werden selbst zu welchen). Die 1. Staffel Digimon Adventure lief in 2000 auf RTLZWEI, weshalb viele von euch die Serie noch aus ihrer Kindheit kennen.

Wieso ist es eine gute Alternative zu Pokémon? Eigentlich ist Pokémon das größte Anime-Franchise, doch Digimon ist in vielen Punkten eine gute Alternative zu den Taschenmonstern:

Wie in Pokémon tretet ihr in Time Stranger in rundenbasierten Kämpfen gegen eure Gegner an. Viele Digimon haben dabei sogar ihr eigenes Repertoire an Angriffen, was die Kämpfe taktischer macht. In Pokémon gibt es dagegen einen begrenzten Pool an Angriffen, die sich über die Taschenmonster aufteilen.

Es gibt zahlreiche Digimon, die gesammelt werden können. Sie unterscheiden sich dabei in Form, Farbe und Größe. Es gibt insgesamt mehr als 1.400 Digimon, die gesammelt werden können, also mehr als bei Pokémon. Ob alle in Time Stranger vorhanden sind, steht noch aus.

Die Digimon können im Anime sogar sprechen. Dadurch kann eine noch stärkere Bindung zu ihnen aufgebaut werden, statt sie so ähnlich wie Haustiere zu behandeln.

Pokémon spielt in der realen Welt, Digimon dagegen in einer digitalen Welt. Dadurch haben die Entwickler die Möglichkeit, noch eindrucksvollere Welten zu erschaffen.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sieht das anders. Er schickt noch einen dritten Monster-Anime ins Rennen, der besser sein soll als die anderen. Ihn überzeugt die vor allem die Story von Monster Rancher, die ernster sein soll als bei Pokémon und Digimon: Ein vergessener RTL2-Anime schlägt Digimon um Längen