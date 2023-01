In Pokémon Karmesin & Purpur wurde das Event mit Titanen-Quajutsu in Tera-Raids angekündigt – Alle Infos

In Pokémon Karmesin und Purpur wurde am heutigen 16. Januar 2022 der Tera-Raid mit Titanen-Quajutsu angekündigt. Was das für ein Event ist, welche Belohnungen auf euch warten und was an Titanen-Quajutsu so spannend ist, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist das für ein Event? Bei einem schwarzen Tera-Raid kämpft ihr mit drei anderen Spielern oder KI-Mitstreitern gegen ein Terakristall-Pokémon, das sehr stark ist und einen besonderen Tera-Typen hat.

Bei dem neu angekündigten Titanen-Pokémon handelt es sich um den beliebten Wasser-Starter Quajutsu, aus der sechsten Generation.

In Karmesin und Purpur gab es bereits einen Tera-Raid mit Titanen-Glurak sowie Titanen-Liberlo.

Wie könnt ihr Titanen-Quajutsu fangen? Um Titanen-Quajutsu fangen zu können, müsst ihr das Terakristall-Pokémon besiegen, bevor die Zeit abläuft. Das ist allerdings nur ein Mal pro Speicherstand möglich.

An einem Tera-Raid könnt ihr teilnehmen, sobald die Hauptstory des Spiels abgeschlossen ist – also nachdem ihr die Pokémon-Liga inklusive Champ, euren Rivalen und das Akademieturnier besiegt habt.

Im Anschluss daran informiert euch euer Klassenlehrer Jim über besondere Tera-Raids mit sechs oder sieben Sternen, doch ihr müsst erst zehn 5-Sterne Raids gewinnen, ehe ihr euch in die Titanen-Raids stürzen dürft. Alternativ kann euch ein Freund einladen, der die Voraussetzungen erfüllt.

Einen Tera-Raid mit einem Titanen-Pokémon erkennt ihr an den schwarzen Kristallen, die in der Paldea-Region verteilt sind. Obendrein seht ihr ein schwarzes Tera-Raid-Symbol auf der Karte, welches das Logo des jeweiligen Tera-Typen beinhaltet.

Wann läuft das Event? Der Tera-Raid mit Titanen-Quajutsu ist an zwei verschiedenen Wochenenden spielbar.

27. Januar 2023 / 01:00 Uhr bis 30. Januar 2023 / 00:59 Uhr

10. Februar 2023 / 01:00 Uhr bis 13. Februar 2023 / 00:59 Uhr

Welche Boni gibt es? Schafft ihr es, ein Terakristall-Pokémon in einem Tera-Raid zu besiegen, erwarten euch starke Belohnungen. Neben der Chance, das besiegte Terakristall-Pokémon zu fangen, ist vor allem das sogenannte Fähigkeiten-Pflaster ein Highlight des Raids.

Das Pflaster könnt ihr mit viel Glück nach dem erfolgreichen Bestreiten des Raids als zufälligen Drop erhalten und mit ihm die Fähigkeit eures Pokémon ändern. Anders als mit der Fähigkeiten-Kapsel, könnt ihr einem Pokémon mit dem Pflaster sogar eine versteckte Fähigkeit geben.

Außerdem zählen haufenweise EP-Bonbons in den Größen L und XL zu den zahlreichen Belohnungen des Tera-Raids sowie ein „Gift Terastück“ und andere Kampfitems.

Die Belohnungen können zwischen den einzelnen Raids variieren, sind jedoch auch erhältlich, wenn ihr einen Raid zum wiederholten Mal abschließt und Quajutsu bereits gefangen habt.

Was ist an Titanen-Quajutsu spannend? Bei dem aktuellen Tera-Raid trefft ihr auf Titanen-Quajutsu. Quajutsu könnt ihr eigentlich nicht in der Paldea-Region fangen, wodurch euch der Tera-Raid eine einzigartige Möglichkeit bietet. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Quajutsu in zukünftigen Events erneut erscheinen wird.

Obendrein erscheint mit dem Tera-Raid Quajutsu mit einer einzigartiken Typenkombination, da das Ninja-Pokémon den Tera-Typen „Gift“ erhält.

Zudem ist Quajutsu, solltet ihr den Raid erfolgreich bestreiten und es fangen, auf Level 100.

Glaubt ihr, ihr habt das Zeug dazu, Titanen-Quajutsu zu besiegen? Dann seid ihr sicherlich wahre Pokémon-Experten und könnt bestimmt auch diese 13 Pokémon anhand ihrer verrückten Pokédex-Einträge erkennen.