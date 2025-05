Wulaosu in Pokémon GO: Fokussierte oder fließende Form – Welche ist stärker?

In Pokémon GO habt ihr nun die Möglichkeit, Dakuma zu entwickeln und Wulaosu zu erhalten. Wir haben uns angeguckt, welche der beiden Formen besser ist.

Das Event „Entscheidender Treffer: GO-Kampfwoche“ startet am 21. Mai 2025 in Pokémon GO. Es bringt euch erstmals die Möglichkeit, Dakuma zu entwickeln und Wulaosu zu erhalten.

Bei der Entwicklung müsst ihr euch für einen von 2 Stilen entscheiden: Der fokussierten oder der fließenden Form. Welche Unterschiede es bei den beiden Formen gibt, zeigen wir euch.

Eine Form im Vorteil

Wie kann ich Dakuma entwickeln? Um Wulaosu zu erhalten, müsst ihr Dakuma entwickeln. Dabei benötigt ihr für jede der beiden Formen 200 Dakuma-Bonbons. Zusätzlich müsst ihr Dakuma als euren Kumpel mitnehmen und jeweils eine andere Aufgabe erfüllen:

fokussierte Form: 30 Unlicht-Monster in Raids oder Dynamax besiegen

fließende Form: 30 Wasser-Monster in Raids oder Dynamax besiegen

Dakuma muss dabei nicht selbst in Raids oder in Dynamax-Kämpfen teilnehmen – ihr müsst es währenddessen nur als Kumpel dabeihaben.

Was ist der Unterschied der beiden Formen? In beiden Stilen besitzt Wulaosu den Typen Kampf. Mit dem fokussierten Stil besitzt es zusätzlich noch den Typ Unlicht. Entscheidet ihr euch für die fließende Form, dann besitzt euer Wulaosu die Typen Kampf und Wasser.

Welche Form ist besser für Raids? Wollt ihr Wulaosu als Kampf-Angreifer spielen, dann hat die Wahl des Stils keine Auswirkung. In beiden Formen kann das Monster die Attacken-Kombination Konter und Wuchtschlag erlernen. Als Kampf-Angreifer ist es stark und lässt sich knapp noch zu den 10 stärksten Kampf-Angreifern zählen.

Die fokussierte Form ist als Unlicht-Angreifer noch akzeptabel, gehört jedoch nicht in die Top 10. Hierfür solltet ihr, wenn ihr genügend Alternativen habt, also lieber auf diese zurückgreifen.

Bei der fließenden Form ist der Abstand zwischen den besten Angreifern und Wulaosu sogar noch größer. Hier solltet ihr definitiv lieber auf andere Monster zurückgreifen, die zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Welche Form ist besser für die Kampfliga? In der Super- und der Hyperliga gehören beide Monster nicht zu der absoluten Elite. Während sich Wulaosu im fokussierten Stil hier weit über dem fließenden Stil platzieren kann, sind beide Monster dennoch nicht zu empfehlen.

Anders sieht es in der Meisterliga aus: während Wulaosu im fließenden Stil hier im Mittelfeld spielt, kann sich der fokussierte Stil ganz oben einordnen und lässt sich aktuell auf dem 8. Rang in der Meisterliga finden (via pvpoke.com).

Welche Form ist besser für Dynamax? Für die Dynamax-Kämpfe sieht es aktuell so aus, dass Wulaosu sich im oberen Bereich der besten Monster finden lässt. Hier wird es lediglich durch Gigadynamax-Monster abgehangen.

Welche Form ihr hierfür nehmt, bleibt euch überlassen. Beide Stile können als Kampf-Angreifer gespielt werden. Wollt ihr eher noch einen zusätzlichen Unlicht-Angreifer für euer Dynamax-Team, dann könnte die fokussierte Form die richtige für euch sein. Wollt ihr einen Wasser-Angreifer, dann nehmt ihr die fließende Form.

Für viele Trainer dürfte das aktuelle Event und die damit einhergehende Chance, Dakuma erstmals zu Wulaosu zu entwickeln, ein Highlight sein. Doch neben diesem Event gibt es noch einige weitere, die im aktuellen Monat noch auf euch warten: alle Events im Mai 2025 in Pokémon GO.