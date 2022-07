Pokémon GO: Wöchentliche Box bringt euch ab morgen 2 Items – Alle Inhalte

In Pokémon GO sind die Inhalte für die wöchentliche Box, die ihr ab morgen bekommen könnt, bekannt. Wir von MeinMMO zeigen euch, auf welche Items ihr euch in der kommenden Woche, vom 11. Juli bis 17. Juli 2022, freuen könnt.

Was ist das für eine Box? Jeden Montag erhaltet ihr in Pokémon GO eine sogenannte wöchentliche Box. Diese beinhaltet verschiedene Items, die ihr gegen eine Zahlung einer PokéMünze einmalig im Ingame-Shop erwerben könnt.

Nachdem anfangs immer ein garantierter Fern-Raid-Pass darin zu finden war, hat Niantic mit dem Start der Season of GO die Inhalte verändert und nun andere Items in die Box gepackt, die wöchentlich wechseln. So konntet ihr in der vergangenen Woche vom 04. Juli bis 10. Juli eine Sofort-TM und ein Knursp darin finden.

Nun sind die Inhalte der wöchentlichen Box bekannt, die es vom 11. Juli bis 17. Juli geben wird. Es werden wieder 2 Items im Paket zu finden sein.

Alle Inhalte der wöchentlichen Box ab dem 11. Juli

Was ist in der Box? Wie die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, nun auf ihrem Twitter-Account bekanntgegeben haben, wurden die neuen Inhalte der neuen wöchentlichen Box im Spielcode von Pokémon GO hinterlegt (via twitter.com).

Schon in den vergangenen Wochen haben sie die jeweiligen Items dieser Box richtig vorausgesagt. Aus diesem Grund gelten die Informationen als relativ sicher, auch wenn es für ihre Richtigkeit wie bei allen Funden der Dataminer keine Garantie gibt. Demnach erwarten euch ab morgen folgende beiden Items:

1x Rauch

1x Magnet-Lockmodul

Ab wann gibt es die Box? Die Box ist ab dem 11. Juli 2022 in eurem Ingame-Shop verfügbar und kann dort ab etwa 6:00 Uhr Ortszeit abgerufen werden.

Wie lange ist die wöchentliche Box verfügbar? Die Box steht euch immer für eine ganze Woche im Ingame-Shop zur Verfügung und kann dort einmalig gegen eine PokéMünze eingelöst werden. Ihr habt somit bis zur nächsten Box am 18. Juli genügend Zeit.

Wo kann man die Box finden? Die 1-Münz-Box findet ihr im Ingame-Shop von Pokémon GO ganz oben unter der Rubrik „Nur für kurze Zeit!“. Dort ist sie neben allen anderen Paketen unter dem Namen „Wöchentliche Box“ aufgelistet.

