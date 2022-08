Pokémon GO: Neue Wochenbox gibt 1 Item, diesmal kein Modul – Das steckt drin

Die neue Wochenbox ab dem 15. August in Pokémon GO ist bekannt. Dieses Item bekommt ihr in der Woche vom 15. August bis 22. August für 1 Münze in der Event-Box.

Was ist das für eine Box? Jede Woche kommt eine neue Box für den Kaufpreis von 1 PokéMünze in den Shop von Pokémon GO. Bis vor einigen Wochen fand man darin noch Fern-Raid-Pässe, doch nun wechseln die Inhalte immer wieder.

Die Dataminer der Pokéminers haben in den letzten Wochen verlässlich vorausgesagt, welche Inhalte in den Boxen erscheinen werden. Durch diese Dataminer ist jetzt bekannt, welches Item euch in der neuen Wochenbox ab dem 15. August erwartet.

1-Münze-Box ab 15. August – Inhalte

Was steckt drin? In der Box für eine Münze erhaltet ihr

Ein Glücks-Ei

In den letzten Wochen war die 1-Münze-Box schon immer recht bescheiden, wenn es um die Anzahl der Items geht. Es scheint, dass Niantic hier noch ausprobiert, welche Items die Spieler in diesen Paketen haben wollen. In den letzten Wochen drehten sich diese Boxen um Module verschiedenster Art. In der letzten Box gab es ein Regen-Lockmodul. Die neuen Inhalte der Wochenbox teilte der Twitter-Account der PokeMiners.

Ab wann gibt es die Box? Gegen 06:00 Uhr am 15. August sollte die Box für euch freigeschaltet werden. Wenn ihr sie nicht sehen könnt, empfiehlt es sich, das Spiel einmal neu zu starten. Danach sollte das Paket dann für euch sichtbar werden.

Ihr findet die Box neben den anderen Paketen im Shop.

Wie lange ist die Box aktiv? Ihr könnt die Box eine Woche lang im Shop finden und habt genug Zeit, euer Inventar aufzuräumen und Platz für die Items zu machen.

Eine Woche später, am 22. August, gibt es dann wieder eine neue Box, die andere Inhalte für euch bringt. Welche drin sind, lässt sich jetzt noch nicht abschätzen.

Wie gefällt euch der Inhalt der 1-Münze-Eventbox diesmal? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und sagt uns, ob euch das Glücks-Ei mal wieder die 1 Münze wert ist, oder ob ihr euch die Box in dieser Woche spart.