Pokémon GO: 3 starke Teams für den Willenskraft-Cup

In Pokémon GO läuft der Willenskraft-Cup. Wir stellen euch drei Teams vor, die ihr in diesem Cup einsetzen könnt, um Siege zu sammeln.

Was ist der Willenskraft-Cup? Der Willenskraft-Cup ist der aktuelle Spezialmodus in der Kampfliga von Pokémon GO.

Die Zugangsbedingungen sehen so aus:

Eure Monster dürfen maximal 1.500 WP haben

Nur Kampf-, Psycho- und Unlicht-Pokémon sind erlaubt

Dadurch fallen viele Pokémon weg, die man normalerweise in der Superliga einsetzen würde. Gleichzeitig bedeutet das aber auch einige spannende Kandidaten, die man sonst nicht so sehr auf dem Schirm hat.

Wir zeigen euch drei gute Teams, die ihr ausprobieren könnt.

3 Teams für den Willenskraft-Cup in Pokémon GO

Was sind das für Teams? Die Teams wurden mithilfe der Datenbank der besten PvP-Pokémon von PvPoke.com erstellt.

Wir haben uns hier auf eine Auswahl an Pokémon konzentriert, die gut im PvP performen, aber auch nicht so schwierig zu bekommen sind. Deshalb findet ihr beispielsweise das legendäre Pokémon Cresselia hier nicht in diesen Teams, auch wenn das ein starker Kandidat ist. Auch das sehr seltene Galar-Lavados ist ein mächtiges Monster im Cup, das man aber kaum hat.

Wir führen euch unten noch die Top 15 der besten Pokémon im Cup auf.

Team 1:

Grypheldis mit Standpauke, Finsteraura, Aero-Ass

Hisui-Baldorfish mit Giftstachel, Nassschweif, Eisstrahl

Piondragi mit Giftstacher, Knirscher, Nassschweif

Alle drei Pokémon zählen zu den besten PvP-Monstern, die ihr in diesem Cup einsetzen könnt. Sie sind vor allem breit einsetzbar und es gibt nur wenige Schwachstellen. Es hält ordentlich Schaden aus, kann gleichzeitig aber auch selbst ordentlich verteilen.

Team 2:

Lepumentas mit Lehmschelle, Brandsand, Eisstrahl

Crypto-Guardevoir mit Charme, Spukball und Dreifach-Axel

Zobiris mit Dunkelklaue, Schmarotzer und idealerweise Rückkehr, wenn ihr ein Crypto erlöst habt

Auch dieses Team hat wenig Schwachstellen und punktet vor allem durch konsistente Angriffe. Allerdings kassiert es auch etwas mehr Schaden. Hier seid ihr auf Schilde und geschicktes Tauschen angewiesen.

Team 3:

Rasaff mit Karateschlag, Zornesfaust und Nahkampf

Alola-Rattikarl mit Ruckzuckhieb, Rückkehr und Knirscher

Skuntank mit Gifthieb, Wegbereiter, Knirscher

Hier seid ihr ebenfalls so breit aufgestellt, dass ihr gegen die meisten Gegner einen guten Konter dabei haben solltet. Auch hier müsst ihr aber darauf achten, dass ihr schnell viel Schaden kassieren könnt.

Die Top 15 Pokémon im Willenskraft-Cup

Laut den Simulationen von PvPoke sind die folgenden Pokémon aktuell die stärksten im Willenskraft-Cup. Bedenkt allerdings, dass es auch auf die Zusammensetzung der Teams ankommt, wie stark eure Monster performen.

Piondragi

Hisui-Baldorfish

Crypto-Piondragi

Myriador

Crypto-Guardevoir

Grypheldis

Lepumentas

Cresselia

Skuntank

Crypto-Skuntank

Guardevoir

Galar-Gallopa

Alola-Sleima

Galar-Lavados

Crypto-Cresselia

Entscheidend im PvP ist es, die Stärken und Schwächen der Gegner schnell zu erkennen sowie auf dem Schirm zu haben, gegen welche Pokémon die eigenen Monster am besten zum Zug kommen. Ihr wollt generell besser in der Kampfliga werden? Dann schaut hier vorbei: Profis geben Tipps, wie ihr besser im PvP von Pokémon GO werdet.