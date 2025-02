Pokémon GO gibt euch endlich wieder mehr Platz für Pokémon und Items – Das sind die neuen Höchstgrenzen

Der eine oder andere Trainer könnte sich über die neuen Kapazitäten freuen, vor allem in Bezug auf das die große Einall-Tour 2025, die am kommenden Wochenende ansteht und wieder allerhand Pokémon mitbringt. Alle bisher bekannten Informationen zur Einall-Tour 2025 findet ihr bei uns natürlich auch.

Ihr könnt in Pokémon GO für kurze Zeit 11 legendäre Monster einfach einsammeln

Solltet ihr dabei auf die maximalen Grenzen der Kapazitäten stoßen, gibt es jetzt gute Neuigkeiten für euch. Die maximale Größe der Pokémon- und Item-Beutel in Pokémon GO wurde erneut erhöht, nachdem die letzte Erhöhung erst vor knapp 3 Monaten ihren Weg ins Spiel gefunden hat.

Neben dem Kämpfen ist das Sammeln in Pokémon GO einer der beiden großen Grundpfeiler im Spiel. Dabei könnt ihr neben den regulären Varianten der Monster inzwischen auch einige Shiny-, Dynamax- , Crypto- und regionale Formen vieler Monster sammeln.

In Pokémon GO gibt es wieder Upgrades für eure Pokémon- und Item-Beutel. Die Höchstgrenzen zu erreichen, kostet euch jedoch einiges an Zeit oder Geld.

