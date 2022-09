Pokémon GO spendiert eine weltweite Forschung, vergisst wohl ausgerechnet, sie weltweit zu aktivieren

Gespannt warten die Trainer in Pokémon GO darauf, dass eine weltweite Befristete Forschung aktiviert wird. Denn es sieht ganz danach aus, als wurde der Inhalt nach der Ankündigung vergessen.

Was sagt Niantic? Auf Twitter kündigten die Entwickler von Pokémon GO an, dass man zusammen mit den Trainern auf der ganzen Welt den Start der neuen Safari-Zone in Goyang (Südkorea) feiern will.

Dazu will man eine Befristete Forschung und außerdem ein neues Shiny bereitstellen. Doch auf die Inhalte warten Trainer auf der ganzen Welt nun vergebens. Hat Niantic vergessen, die Boni weltweit zu aktivieren?

Wo ist die neue Forschung?

Das sagt Niantic: Auf Twitter schreibt das Team um 05:00 Uhr morgens deutscher Zeit am 23. September: „Feiert den Start der #PokemonGOSafariZone:Goyang, indem ihr eine kostenlose und weltweit verfügbare Befristete Forschung abschließt. Für den Abschluss werdet ihr mit einer Begegnung des Parfüm-Pokémons Parfi belohnt. Zum ersten Mal haben glückliche Trainer die Chance, schillernden Parfi zu begegnen.“

Die Safari-Zone in Goyang läuft von heute bis Sonntag, dem 25. September. Sie läuft an den Tagen jeweils von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr lokaler Zeit. Da Goyang durch die Zeitverschiebung vor der deutschen Zeit liegt, ist das Freitag-Event dort schon lange aktiv. Doch von der weltweiten befristeten Forschung sieht man noch nichts.

Das fragen Trainer: Auf Twitter kommentieren Trainer den Post von Niantic und fragen, wo die Forschung denn ist. Nutzer Boon-Li Ong schreibt: Habt ihr vergessen, sie weltweit zu aktivieren?

Nutzer WinBo schreibt auf Twitter, dass die Forschung bereits in Goyang aktiv ist, aber nicht weltweit auftaucht.

Andere posten Memes und sind weiterhin auf der Suche nach der versprochenen Forschung:

Es sieht ganz danach aus, als hätten die Entwickler vergessen, die Forschung global zu aktivieren. Bei einem Fehler, der den Start blockiert, melden sich die Entwickler in der Regel über ihren Support-Account und informieren die Trainer darüber.

Sobald die Forschung für alle verfügbar ist, werden wir hier auf MeinMMO darüber berichten und euch die Aufgaben und Belohnungen zeigen.

Gibt es bald neue Raids und Items für Pokémon GO? Dieser Fund der Dataminer wird jetzt diskutiert.