Pokémon GO: Der Weg nach Kalos bringt euch an Tag 2 starke legendäre Cryptos

NewsService
2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Am Dienstag geht der Weg nach Kalos in Pokémon GO weiter. MeinMMO zeigt euch, welche Inhalte euch am 2. Tag des Events erwarten.

Was ist das für ein Event? Am Wochenende findet in Pokémon GO die große GO Tour 2026 statt. Bei diesem Event wird die Kalos-Region im Vordergrund stehen.

Um euch auf das Event einzustimmen, gibt es bis zum Wochenende das Event „Weg nach Kalos“. Dieses bringt euch jeden Tag unterschiedliche Inhalte mit. Welche das am Dienstag, dem 24. Februar 2026 sind, zeigen wir euch.

Alle Inhalte vom Dienstag beim Weg nach Kalos

Welche legendären Monster gibt es? Die Johto-Region wird am 2. Tag des Events im Vordergrund stehen. Dabei erwarten euch folgende legendäre Monster in 5-Sterne-Crypto-Raids:

  • Crypto-Lugia*
  • Crypto-Ho-Oh*

Ihr findet die Monster ganztägig in Raids. In der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr findet zudem eine Raid-Stunde mit den Pokémon statt.

Welche Monster gibt es noch? In 1-Sterne-Raids findet ihr zudem Pikachu mit Klarins Kappe* sowie Pikachu mit Lyras Kappe*. In der Wildnis warten außerdem noch diese Monster auf euch:

  • Endivie*
  • Feurigel*
  • Karnimani*
  • Marill* (seltener)
  • Hoppspross* (seltener)
  • Teddiursa* (seltener)

In den Eiern findet ihr die gleichen Monster, die ihr auch am 1. Tag des Events finden konntet. Dabei handelt es sich um die folgenden Monster, deren Entwicklungen allesamt zu den besten Angreifern in Pokémon GO zählen:

  • Larvitar*
  • Kindwurm*
  • Tanhel*
  • Kaumalat*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Auch die Boni sind ähnlich zu denen am 1. Tag des Events. Diese sind:

  • halbierte Schlüpf-Distanz für Eier, die ihr im Event in Brutmaschinen legt
  • erhöhtes Fern-Raid-Limit von 30
  • Event-Feldforschungen mit Bonbons und XL-Bonbons für Lugia und Ho-Oh sowie Begegnungen mit den kostümierten Pikachu-Varianten
  • eine kostenlose, befristete Forschung, in der ihr ebenfalls die kostümierten Pikachu-Formen erhalten könnt sowie Bonbons, TMs und weitere Items
  • die Pikachu-Formen können ebenso Spezialhintergründe (goldene oder silberne Edition) erhalten, wie auch Lugia (silberne Edition) und Ho-Oh (goldene Edition)

Auch der GO-Pass des Events ist am 2. Tag weiterhin aktiv und wartet darauf, dass ihr Punkte sammelt und Belohnungen abholt.

Bis einschließlich Freitag erwarten euch jeden Tag andere Inhalte im „Weg nach Kalos“-Event. Am Wochenende findet dann die globale Ausgabe der GO Tour 2026 statt. Dabei handelt es sich um das erste der 3 großen jährlichen Events in Pokémon GO: alle Inhalte der GO Tour 2026 in Pokémon GO.

