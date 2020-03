Die Spezialforschung rund um Genesect sorgt in Pokémon GO für viele Diskussionen. Es hieß, dass man sie von Zuhause aus lösen kann, doch jetzt muss man für die „Modulare Forschung“ nach draußen gehen.

Das wurde versprochen: Niantic schrieb auf Twitter, dass sie die kostenpflichtige Spezialforschung mit Aufgaben bestückt haben, die man alleine und ohne soziale Kontakte lösen kann. Gegenüber der YouTuberin ZoëTwoDots versprach Niantic dann noch, dass man nicht mal nach draußen gehen muss.

Das sorgte für viel Zustimmung bei den Trainern. Immerhin gelten in vielen Ländern Ausgangssperren, aufgrund des Coronavirus. So kann man also 8,99€ bezahlen und das Event ganz entspannt von Zuhause mitnehmen, dachten sich viele Trainer.

❤️CONFIRMED FROM NIANTIC❤️

**The entire Genesect quest can be played from HOME! No raids, no Pokéstop spins** Stay safe, make safe choices, keep your chin up lovelies. — ZoëTwoDots❗️ (@_ZoeTwoDots) March 17, 2020 Hier schreibt die YouTuberin, dass ihre Infos von Niantic bestätigt sind und man keine PokéStop drehen muss

Spieler sauer: Für Spezialforschung muss man rausgehen

Diese Quest sorgt für Diskussionen: Auf Stufe 2 von 5 verlangt Pokémon GO von euch, dass ihr 3 Geschenke an Freunde schicken müsst. Das klingt eigentlich nicht kompliziert, doch Geschenke gibt es nur an PokéStops und wer nicht gerade an einem solchen Stop wohnt, der muss rausgehen.

3 PokéStops kann man zwar schnell auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen drehen, doch vor allem der Fakt, dass Niantic hier die Spieler angelogen hat, sorgt für viel Kritik.

Wer keine Geschenke hat, muss wegen Genesect nach draußen gehen

Hier gibt es ebenfalls Probleme: Auf jeder Stufe der Quest muss man 25 Pokémon von einem bestimmten Typ fangen. Das sind insgesamt 125 Monster. Für viele Trainer ist das einfach zu viel, um es mal nebenbei von Zuhause aus zu fangen.

Dazu kommt, dass man einfach keine Pokébälle mehr dafür hat. Man bräuchte mindestens 125 Bälle und dann darf man auch nur die Pokémon fangen, die vom richtigen Typ sind.

Wer bereits seit einigen Tagen daheim ist, der dürfte kaum noch Bälle haben und muss sich dann zwangsweise im Shop welche kaufen.

Selbst mit dem kostenlosen und verbessertem Rauch kann man in einer Stunde nur mit viel Glück die passenden Pokémon anlocken. Man muss also mindestens 5 Stunden lang Rauch zünden, um die geforderten Pokémon zu fangen. Für viele Trainer ist das einfach zu viel Zeit.

Das sagen die Trainer: Auf reddit gibt es zahlreiche Threads zu diesem Thema. CheetahSynth schreibt: „Verdammt, ich hab bereits all meine Geschenke verschickt. Ich muss dann wohl nochmal raus und ein paar PokéStops drehen.“

Ein weiterer User ist sogar etwas direkter: „Das ist eine Schande. Niantic hat bestätigt, dass das von Zuhause aus spielbar ist und ich wette, dass viele Spieler in Quarantäne bereits all ihre Geschenke verschickt haben und nicht an neue kommen, ohne rauszugehen.

Muss man jetzt nach draußen gehen? Sollte jemand tatsächlich unter Quarantäne stehen, dann sollte er natürlich nicht nach draußen gehen. Selbst nach Ende des Events bleibt die Spezialforschung mit Genesect bestehen.

Sollte die die Lage rund um das Coronavirus normalisieren, dann kann man die Quests erst dann lösen. Ihr seid also nicht gezwungen in den nächsten Tagen unbedingt Genesect zu bekommen.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht, sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Niantic hat diverse Maßnahmen ergriffen, damit ihr Pokémon GO auch von zu Hause spielen könnt.