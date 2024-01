Warum ihr eure Pokémon aus dem Urlaub behalten solltet – egal wie schlecht sie sind

Auch im Urlaub könnt ihr Pokémon GO spielen. Warum ihr die Pokémon, die ihr dabei fangt, besser nicht sofort verschicken solltet, erklären wir euch.

Pokémon GO ist ein Spiel, welches nicht regional begrenzt ist oder nur mithilfe eines Fernsehers gespielt werden kann. Dadurch könnt ihr, auch wenn ihr im Urlaub seid, die Jagd auf Pokémon eröffnen. Und diese solltet ihr nicht sofort zum Professor verschicken, selbst wenn sie vergleichsweise schlecht sind. Hierfür gibt es drei gute Gründe.

Exklusive, regionale Pokémon: Der erste Grund, sind die regionalen Pokémon. Wenn ihr euren Urlaub außerhalb von Europa verbringt, könnt ihr auf Pokémon treffen, die es in Europa nicht gibt. Wenn ihr diese für eure Freunde aufhebt, könnt ihr diesen im Zweifel einen großen Gefallen tun und helfen, deren Pokédex zu füllen. Eine Übersicht über alle regionalen Pokémon in Pokémon GO findet ihr natürlich auch bei uns.

Vorteile beim Tauschen durch Pokémon

Neue IV beim Tausch von Pokémon: Der zweite Grund, wieso ihr auch schlechte Pokémon aus eurem Urlaub behalten solltet, liegt im Tauschen. Wenn ihr ein Pokémon mit einem Freund tauscht, erhalten die Pokémon neue IV-Werte. So können Pokémon, die bei euch durch vergleichsweise schlechte IV-Werte direkt zum Professor verschickt werden würden, im besten Falle bei euren Freunden sogar als Hundo ankommen.

Wenn ihr ein hohes Freundeslevel mit eurem Tausch-Partner habt, ist das sogar noch vorteilhafter. Je höher euer Freundeslevel ist, desto höher ist auch die Chance, bessere IV-Werte zu erhalten.

Mehr Bonbons beim Tausch: Auch der letzte Grund, hat mit der Tausch-Funktion von Pokémon GO zu tun. Wenn ihr ein Pokémon tauscht, gibt es einen Bonbon-Bonus. Und dieser ist abhängig von den Orten, an dem die zu tauschenden Pokémon gefangen wurden. Je höher die Entfernung der beiden Orte ist, desto höher ist auch der Bonbon-Bonus.

Liegt die Entfernung bei maximal 10 Kilometern, erhaltet ihr 1 Bonbon. Bei einer Entfernung von mehr als 10 Kilometern, erhaltet ihr sogar 2 Bonbons. Und wenn die beiden Orte sogar mehr als 100 km voneinander entfernt liegen, gibt es satte 3 Bonbons als Bonus.

Es kann sich also lohnen, Pokémon aus dem Urlaub nicht sofort zu versenden. Eure Freunde werden es euch danken. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wieso ihr in Pokémon GO tauschen solltet, werdet ihr dazu bei uns fündig.

Was sagt ihr dazu? Behaltet ihr Pokémon aus dem Urlaub und bringt sie mit nach Hause? Wenn ja, aus welchen Gründen macht ihr das? Spielt ihr im Urlaub überhaupt Pokémon GO? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Infos zu den Events im Januar 2024 in Pokémon GO bekommt ihr bei uns natürlich auch.