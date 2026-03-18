Pokémon GO spart euch jetzt durch eine kleine Verbesserung massig Lebenszeit

Pokémon GO hat ein kleines, unscheinbares Update erhalten. Das könnte euch helfen, seltene Monster schneller zu identifizieren.

Wenn ihr in Pokémon GO viele Monster fangt, dann kommt ihr irgendwann zwangsweise an den Punkt, dass eure Pokémon-Box voll ist. Ist dies der Fall, dann müsst ihr notgedrungen eure Box aussortieren und einige Monster an den Professor versenden.

Ein neues Update, das jetzt erschienen ist, kann euch genau hierbei helfen und dafür sorgen, dass ihr dabei schneller Pokémon identifizieren könnt, die ihr behalten oder tauschen wollt.

Kleine Icons, große Hilfe

Was ist das für ein Update? In der Pokémon-Box seht ihr anhand von Icons auf einem Blick, welche Monster von euch Shiny oder Glücks-Pokémon sind. Dafür müsst ihr die Monster nicht erst anklicken.

Das Update hat genau bei diesen Icons 2 weitere Varianten hinzugefügt. Diese zeigen euch nun an, ob ein Monster über einen Spezialhintergrund verfügt sowie ob es einen Spezialhintergrund besitzt, den es bei einem der großen, lokalen Events gab.

Pokémon, die einen Spezialhintergrund besitzen, haben nun ein Icon, welches aus 3 Symbolen besteht, Monster mit Spezialhintergrund aus den lokalen Events besitzen eine Erdkugel als Icon.

Wie das aussieht, seht ihr in diesem Beitrag auf Reddit:

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Was ist der Vorteil dabei? Dieses kleine Update hilft euch jetzt auf einen Blick zu sehen, welche Monster einen Spezialhintergrund besitzen. Bisher hatten Trainer hierfür keine schnelle Möglichkeit und mussten daher den Monstern einen entsprechenden Spitznamen geben, um diese Pokémon in der Übersicht schnell zu identifizieren.

Zudem kann diese Änderung euch helfen, schnell Monster auszusortieren. Das kann gerade in Events wie dem Community Day praktisch sein, wenn eure Box voll ist und ihr schnell weitere Exemplare fangen und keine Monster mit Spezialhintergrund versenden wollt. Einen weiteren Tipp zum Aussortieren findet ihr hier.

Auch für das Tauschen mit anderen Trainern kann das vorteilhaft sein, da ihr auch hier direkt auf einen Blick entsprechende Monster erkennen könnt.

Warum sehe ich die Icons noch nicht? Falls ihr die Icons bei euch im Spiel noch nicht seht, dann schaut einmal nach, ob ihr das Update für das Spiel anstoßen könnt. Ansonsten müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden, da Niantic Updates gerne Stück für Stück ausrollt und nicht bei allen Spielern gleichzeitig.

Der aktuelle Monat ist wieder vollgepackt mit unterschiedlichsten Inhalten. Dazu gehören Events, Raid-Bosse sowie Dynamax-Monster. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, welche Inhalte aktuell anstehen, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.