Pokémon GO bringt ein neues Monster, das ihr wahrscheinlich nicht erhalten werdet

Die Umweltwoche wurde in Pokémon GO angekündigt. Mit dabei sind verschiedene Debüts, jedoch auch einige Einschränkungen.

Was ist das für ein Event? Die Umweltwoche ist ein Event, das auch in den letzten Jahren bereits stattgefunden und in der Vergangenheit mitunter für Frust bei Trainern gesorgt hat. Es startet am Dienstag, dem 14. April 2026 um 10:00 Uhr, und läuft bis Montag, dem 20. April 2026 um 20:00 Uhr.

Mit dabei sind gleich 3 unterschiedliche Debüts im Spiel sowie eine erhöhte Shiny-Chance für mehrere Monster. Es gibt jedoch ein paar Einschränkungen.

Schnappt euch ein neues Monster – theoretisch

Was ist das neue Monster? Salanga, das schlangenähnliche Boden-Monster aus der 8. Generation, wird im Event sein Debüt feiern. Für 50 Bonbons könnt ihr das Monster zu Sanaconda weiterentwickeln. Salanga soll jedoch laut Ankündigung in wüstenähnlichen Gebieten erscheinen. Es könnte also schwierig sein, solch ein Gebiet in Deutschland zu finden.

Welche weiteren Debüts gibt es? Zudem könnt ihr Tentagra im Event erstmals als Shiny fangen. Das Monster soll in Waldgebieten und Wiesenlandschaften erscheinen.

Galar-Corasonn könnt ihr im Event zudem erstmals in der kostümierten Form mit pinker Sonnenbrille erhalten. Mit etwas Glück auch als Shiny. Dieses Monster könnt ihr auf Routen und in 7-km-Eiern erhalten.

Welche Monster gibt es im Event? Sowohl in der Wildnis als auch in Eiern und auf Routen könnt ihr im Event unterschiedliche Event-Monster finden.

In der Wildnis:

Samurzel*

Formeo*

Salanga

Schligda*

Tentagra*

Salanga, Schligda und Tentagra sollen dabei in ihren natürlichen Biomen häufiger erscheinen. Es ist also davon auszugehen, dass ihr Salanga nur im Wüstenbiom, Tentara nur in Waldgebieten und Wiesenlandschaften sowie Tentagra nur im Biom Strände und Gewässer finden werdet.

Formeo soll innerhalb des Events immer in der zum Wetter passenden Form erscheinen.

In 7-km-Eiern:

Lapras*

Togepi*

Galar-Corasonn mit pinker Sonnenbrille*

Formeo (Normalform)*

Unratütox*

Auf Routen:

vom 14. April 2026 um 10:00 Uhr bis zum 16. April 2026 um 10:00 Uhr: Togetic* Galar-Corasonn mit pinker Sonnenbrille*

vom 16. April 2026 um 10:00 Uhr bis zum 18. April 2026 um 10:00 Uhr: Unratütox Galar-Corasonn mit pinker Sonnenbrille

vom 18. April 2026 um 10:00 Uhr bis zum 20. April 2026 um 20:00 Uhr Lapras* Galar-Corasonn mit pinker Sonnenbrille*



Ob die Monster vom 16. April 2026 bis zum 18. April 2026 auch als Shiny erscheinen können, ist unbekannt. Es ist zwar an sich davon auszugehen, in der Ankündigung des Events sind sie jedoch nicht explizit markiert.

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events sind die folgenden Boni aktiv:

erhöhte Chance auf die Shiny-Varianten von Lapras, Togetic, Formeo und Unratütox

erhöhte Chance auf die Shiny-Varianten von Galar-Corasonn mit pinker Sonnenbrille sowie Formeo in Eiern

Event-Feldforschungen

Event-GO-Pass

Was steckt im GO-Pass? Erneut wird es einen gesonderten GO-Pass für das Event geben, in dem ihr sowohl in der kostenfreien als auch in der kostenpflichtigen Variante verschiedene Items und Begegnungen mit Event-Monstern erhalten könnt.

Zudem wird es auch wieder 2 Meilensteine geben, die euch Boni freischalten, die bis zum Ende des Events aktiv sind.

Rang 1 doppelte Menge an Erfahrungspunkten beim Drehen von PokéStops (dreifache Menge beim GO-Pass-Deluxe)

Rang 2 halbierte Schlüpf-Distanz für Eier, wenn ihr sie nach Erhalt des Bonus in Brutmaschinen legt



Bis zum Start der Umweltwoche 2026 dauert es noch etwas. Doch auch bis dahin gibt es noch einige Inhalte in Pokémon GO. Dazu gehören Events, Raids und Dynamax-Monster. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.