Pokémon GO: Welcher Community Day hat euch 2023 am besten gefallen?

In Pokémon GO fanden in diesem Jahr wieder zahlreiche Community Days statt. Doch welcher war euer Favorit? Das wollen wir hier auf MeinMMO in unserer Umfrage von euch wissen.

Um welches Event geht es? Neben der Hoenn-Tour, dem alljährlichen GO Fest sowie verschiedenen Live-Events, waren 2023 besonders die verschiedenen Community Days wieder ein Highlight vieler Trainer in Pokémon GO.

So waren von Starter-Pokémon wie Glumanda und Schiggy über seltene Drachen-Pokémon bis hin zu starken Angreifern die verschiedensten Monster dabei. Doch bevor sich das Jahr dem Ende neigt und neue Abenteuer in Pokémon GO auf euch warten, schauen wir noch einmal auf die diesjährigen Community Days zurück und wollen von euch wissen, welcher euch davon am besten gefallen hat.

Welchen Community Day fandet ihr 2023 am besten?

Wie viele Community Days gab es 2023? Wie bereits im letzten Jahr, gab es auch 2023 wieder 12 reguläre Community Days, die darüber hinaus durch 5 weitere Community Day Classic ergänzt wurden. Zu diesen insgesamt 17 Events konntet ihr nicht nur auf Monster der verschiedensten Typen treffen und euch entsprechende Shinys sichern, sondern auch von zahlreichen Boni profitieren.

Nachdem euch im letzten Jahr der Community Day mit dem Unlicht- und Drachen-Pokémon Kapuno besonders gut gefallen hat, möchten wir auch in diesem Jahr wieder wissen, welcher C-Day euer Favorit war. Stimmt also nachfolgend anonym für diesen ab und verratet uns doch in den Kommentaren, wieso er euch am besten gefallen hat.

Alle Community Days aus 2023 in der Übersicht

Was sind Community Days überhaupt? In Pokémon GO wird jeden Monat ein mehrstündiges Event veranstaltet, bei dem ein zuvor festgelegtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird. Dieses könnt ihr dann nahezu überall in der Wildnis finden und auch seine Shiny-Quote ist deutlich erhöht. Abgerundet werden diese Events durch wechselnde Boni und anschließende Level-4-Raids.

Als Ergänzung zu den regulären Community Days findet alle paar Monate außerdem ein sogenannter Community Day Classic statt, der sich um ein Monster dreht, was bereits in der Vergangenheit in diesem Event-Format zu finden war. Alle Monster, die ihr dabei 2023 treffen konntet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

1. Igamaro

Den Auftakt der Community Days machte in diesem Jahr das Pflanzen-Pokémon Igamaro. So konnte der kleine Igel am 07. Januar für 3 Stunden überall in der Wildnis gefunden werden und feierte zu diesem Anlass außerdem sein Shiny-Debüt. Beim Entwickeln zu Brigaron konntet ihr euch darüber hinaus die Event-Attacke Flora-Statue sichern. Die Schlüpf-Distanz eurer Eier wurde in dieser Zeit auf ein Viertel verkürzt.

2. Larvitar

Am 21. Januar kehrte dann Larvitar in den Community Day Classic zurück. Das Gestein- und Boden-Pokémon aus der 2. Spiele-Generation brachte euch neben jeder Menge Spawns und einer erhöhten Shiny-Quote auch die Event-Attacke Katapult , wenn ihr es zu Despotar weiterentwickelte. Außerdem konntet ihr euch an diesem Tag über die dreifachen EP beim Fangen freuen.

Despotar, die Weiterentwicklung von Larvitar, gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Welche Monster sich außerdem lohnen, seht ihr im nachfolgenden Video:

3. eF-eM

Im Februar stand dann das Flug und Drachen-Pokémon eF-eM im Mittelpunkt des Community Days. Auch bei diesem konntet ihr wieder 3 Stunden auf die Jagd nach wilden Exemplaren und vor allem Shinys gehen. Habt ihr es zu UHaFnir weiterentwickelt, dann erhielt es die Event-Attacke Überschallknall . Darüber hinaus konntet ihr an diesem Tag den dreifachen Sternenstaub beim Fangen farmen.

4. Flegmon & Galar-Flegmon

Das Community Day-Pokémon im März kam direkt im Doppelpack, denn das Wasser- und Psycho-Pokémon Flegmon erschien nicht nur in seiner regulären Form, sondern wurde von seiner Galar-Form begleitet. Beide spawnten über drei Stunden hinweg in der Wildnis, brachten euch dreifache EP beim Fangen und ließen sich natürlich auch als Shiny sichern. Beim Entwickeln konntet ihr von der Event-Attacke Surfer profitieren.

5. Togetic

Das Freuden-Pokémon Togetic tauchte dann zum Community Day im April im Spiel auf. Dabei konntet ihr nicht nur von den zahlreichen wilden Spawns profitieren, sondern konntet aus den Event-Eiern mit etwas Glück auch schillernde Togepi ausbrüten. Dazu wurde die Schlüpf-Distanz für alle Eier, die ihr während des Events in eine Brutmaschine gelegt habt, geviertelt. Habt ihr Togetic außerdem entwickelt, dann erhielt Togekiss die Attacke Aurasphäre .

6. Quiekel

Ein weiterer Community Day im April war der C-Day Classic mit Quiekel. Das Eis- und Boden-Pokémon, dass bereits 2019 Teil dieses Event-Formats war, kehrte zurück und brachte euch neben zahlreichen Spawns auch dreifachen Sternenstaub beim Fangen. Wer Quiekel zu Mamutel weiterentwickelte sicherte sich darüber hinaus die Event-Attacke Antik-Kraft .

7. Fynx

Im Mai wurde es mit dem Feuer-Pokémon Fynx aus der 6. Spiele-Generation dann heiß im Spiel. Mit Lohekanonade und Magieflamme konntet ihr euch beim Entwickeln gleich zwei neue Attacken sichern. Außerdem konntet ihr auch an diesem Tag ordentlich Sternenstaub beim Fangen farmen.

8. Milza

Wie bereits in den vergangenen Jahren, stand im Community Day Juni wieder ein Drachen-Pokémon im Mittelpunkt: Milza. Es war also eine gute Gelegenheit, um sich ein schillerndes Exemplar des sonst so scheuen Monsters zu sichern. Beim Entwickeln lernte Maxax außerdem die Lade-Attacke Breitseite und beim Fangen gab es dreifache EP.

9. Schiggy

Passend zu den warmen Temperaturen im Juli, sorgte Schiggy beim Community Day Classic für eine Abkühlung. Neben der Event-Attacke Aquahaubitze , die sich Turtok beim Entwickeln sichern konnte, hattet ihr die Möglichkeit einem Schiggy mit Sonnenbrille zu begegnen. Außerdem schlüpften eure Eier zu diesem Event viermal so schnell. Da es bei diesem Event zu Problemen kam, wurde der komplette C-Day Ende Juli noch einmal wiederholt.

10. Quapsel

Zum regulären Community Day im Juli setzte Niantic die Serie an Wasser-Pokémon fort und bescherte euch Begegnungen mit Quapsel. Das Kaulquappe-Pokémon verkürzte die Brüt-Distanz eurer Eier ebenfalls um das Vierfache. Je nachdem, zu was ihr Quapsel weiterentwickelte, konntet ihr euch die Event-Attacke Konter für Quappo und Eisstrahl für Quaxo sichern.

11. Froxy

Und auch zum Community Day im August wurde es noch einmal nass, denn das Wasser-Pokémon Froxy spawnte für drei Stunden in der Wildnis und sorgte für einige schillernde Begegnungen. Wer es im Event-Zeitraum zu Quajutsu weiterentwickelte, sicherte sich dafür die Event-Attacke Aquahaubitze . Außerdem kann die Weiterentwicklung seitdem auch die Sofort-Attacke Wasser-Shuriken lernen. Darüber hinaus gab es zum Events dreifachen Sternenstaub beim Fangen.

12. Glumanda

Der vorletzte Community Day Classic in diesem Jahr brachte euch im September das Starter-Pokémon Glumanda. Mit Feuerodem und Lohekanonade lernte Glurak beim Entwickeln an diesem Tag direkt zwei Event-Attacken. Außerdem konntet ihr von einem dreifachen Sternenstaub-Bonus beim Fangen profitieren.

13. Mabula

Zum Community Day im September feierte außerdem das Käfer-Pokémon Mabula sein Shiny-Debüt im Spiel. Dabei konntet ihr euch während des Events die dreifachen EP beim Fangen sichern. Beim Entwickeln lernte Donarion außerdem die Elektro-Attacke Voltwechsel .

14. Praktibalk

Im Oktober stand dann das Kampf-Pokémon Praktibalk im Mittelpunkt des C-Days. Das Monster, dass man für gewöhnlich sonst nur in Raids finden konnte, spawnte an diesem Tag an jeder Ecke und bot gute Chancen ein schillerndes Exemplar zu ergattern. Seine Weiterentwicklung Meistagrif lernte beim Entwickeln an diesem Tag die Event-Attacke Wirbler . Außerdem konntet ihr von einem Sternenstaub-Bonus beim Fangen profitieren.

Übrigens: Praktibalk gehört zu den Tausch-Entwicklungen in Pokémon GO, weshalb ihr euch dabei wichtige Bonbons sparen könnt.

15. Felino & Paldea-Felino

Zum Community Day im November erwarteten euch schließlich noch einmal zwei Pokémon. So rückte das Wasser- und Boden-Pokémon Felino mit Verstärkung aus der Paldea-Region an. Seine Paldea-Variante feierte an diesem Tag sein Debüt im Spiel und war gleichzeitig auch erstmals als Shiny zu fangen. Beim Entwickeln konntet ihr euch für Morlord die Lade-Attacke Nasschweif sichern und Suelord, die Weiterentwicklung von Paldea-Felino, erhielt die Attacke Vielender . Außerdem wurde die Schlüpfdistanz bei Eiern an diesem Tag geviertelt.

16. Voltilamm

Im November fand dann der letzte Community Day Classic für dieses Jahr statt, bei dem ihr auf das Elektro-Pokémon Voltilamm treffen konntet. Das kleine Schaf bescherte euch erneut eine viermal kürzere Schlüpfdistanz bei euren Eiern. Außerdem konntet ihr beim Entwickeln zu Ampharos von der Event-Attacke Drachenpuls profitieren.

17. Community Day-Wochenende

Zum Ende des Jahres fand dann am 16. und 17. Dezember wieder das alljährliche Community Day-Wochenende statt. Bei diesem hattet ihr die Gelegenheit in der Wildnis noch einmal auf alle C-Day-Pokémon aus dem aktuellen Jahr zu treffen. Dabei konnten die Monster beim Entwickeln ihre jeweiligen Event-Attacken erneut ohne Einsatz einer TM erlernen.

Abgerundet wurde das Event mit diversen Boni, wie doppelten EP, Sternenstaub und Bonbons beim Fangen sowie einer verkürzten Schlüpf-Distanz, besonderen Feldforschungen und einer befristeten Forschung. Außerdem hattet ihr erneut die Chance auf entsprechende Shinys.

Doch da war noch nicht alles, denn auch die C-Day-Pokémon aus 2022 ließen sich zu diesem Event in 2-km-Eiern und Level-1-Raids blicken. So hattet ihr die Möglichkeit euch auch folgende Monster zu sichern: Sandan, Alola-Sandan, Alola-Kleinstein, Hoppspross, Teddiursa, Galar-Zigzachs, Seemops, Staralili, Kiesling, Lichtel, Kapuno und Velursi. Auch diese Pokémon konnten ihre jeweiligen Event-Attacken beim Entwickeln lernen.

Welches der Monster war euer Highlight in diesem Jahr und warum? Und auf welche Monster hofft ihr in 2024 in den Community Days? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Vor allem Shinys sind bei den Trainern besonders begehrt. Ein YouTuber hat kürzlich 100 Belohnungen aus Forschungen geöffnet und zeigt wie viele schillernde Monster dabei waren.