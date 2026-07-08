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Pokémon GO verschenkt 20 Sonderbonbons, doch ihr müsst euch einen Wecker stellen

peekay Paul Kutzner Lesezeit 2 Minuten
Pokemon GO Twitch Drops

Erneut gibt es einen Stream, bei dem ihr richtig gute Belohnungen für Pokémon GO erhalten könnt. Es gibt jedoch einen Haken dabei.

Pokémon GO
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In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Streams, bei denen ihr richtig gute Belohnungen erhalten konntet, wenn ihr die Streams für eine gewisse Zeit geschaut habt. Nun gibt es erneut einen Stream, bei dem ihr Belohnungen bekommen könnt. Und die sind noch stärker, als bisher.

Doch wenn ihr dieses Mal die Belohnungen ergattern wollt, dann müsst ihr entweder etwas länger wach bleiben oder euch einen Wecker stellen. Denn der Stream findet zu einer etwas unpraktischen Zeit statt.

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Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Sonderbonbons und weitere starke Items

Welche Belohnungen gibt es? Die folgenden Belohnungen warten im Stream auf euch:

  • 10 Sonderbonbons XL
  • 10 Sonderbonbons
  • 10 Glücks-Eier
  • 10 Top-Beleber
  • 10 Beleber
  • 10 Top-Tränke
  • 10 Hypertränke
  • 10 Tränke
  • 10 Hyperbälle
  • 10 Superbälle
  • 10 Pokébälle

Wie kann ich die Belohnungen erhalten? Um die Items zu ergattern, müsst ihr zunächst eure Accounts von Pokémon GO und Twitch verbinden. Anschließend müsst ihr dem Stream vom offiziellen Twitch-Kanal von Pokémon GO für 30 Minuten zugucken.

Wann läuft der Stream? Der Stream läuft für genau 3 Stunden. Ihr solltet grundsätzlich also problemlos die notwendigen 30 Minuten schaffen, um die Belohnungen zu erhalten. Die Zeit des Streams könnte jedoch für Trainer unter Umständen etwas problematisch sein.

Er beginnt am Freitag, dem 10. Juli 2026 um 0:30 Uhr und läuft bis 3:30 Uhr. Während einige Trainer zu dieser Uhrzeit eh noch wach und aktiv sein dürften, könnte die Uhrzeit bei anderen eher problematisch sein.

Wollt ihr die Belohnungen erhalten, müsst ihr also etwas länger wach bleiben oder euch alternativ einen Wecker stellen, um sie nicht zu verpassen.

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Was sagt ihr zu den Belohnungen und der Uhrzeit? Werdet ihr den Stream gucken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In wenigen Tagen beginnt das größte Event des Jahres, das in diesem Jahr sogar für alle Trainer komplett kostenlos ist: Alle Informationen zum Pokémon GO Fest 2026.

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