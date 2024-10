Pokémon GO: Trainer teilt seinen PokéStop, bringt die Community zum Weinen

In Pokémon GO gibt es die unterschiedlichsten Orte, die als PokéStops besucht werden können. Einen ganz besonderen Stop hat ein Trainer aus der Community geteilt.

Was ist ein PokéStop? Ein PokéStop ist ein Ort in Pokémon GO, an dem ihr durch das Drehen des Stops Items und Geschenke mit Postkarten für eure Freunde erhalten könnt. Außerdem könnt ihr hier Feldforschungsaufgaben bekommen und Lockmodule einsetzen.

Ihr habt die Möglichkeit, eigene PokéStops zu beantragen, die dann mit etwas Glück auch ihren Weg ins Spiel finden. Ein Trainer aus der Community hat dies getan und dabei einen einzigartigen PokéStop geschaffen, der die Community berührt.

Erinnerung für immer

Was ist das für ein Stop? Der PokéStop, der vom Trainer eingereicht und im Spiel genehmigt wurde, zeigt einen Spielplatz, der sich in der Nähe des Trainers befindet. Auf dem Bild ist neben dem Spielplatz auch eine Hündin zu sehen.

Und dabei handelt es sich nicht um irgendeine Hündin, die zufällig bei der Erstellung des Bildes vor Ort war. Es ist die verstorbene Hündin des Trainers selbst. Er schreibt, dass sie im letzten Jahr gestorben ist und er es auf diese Weise nun geschafft hat, „sie in einem PokéStop zu verewigen“.

Dies ist nicht nur eine sehr schöne Geste, sondern auch eine kleine Überraschung. Üblicherweise sollten bei der Einreichung von PokéStops keine Menschen oder Tiere auf den Bildern zu sehen sein.

Der Trainer selbst schreibt: Sie war mein Pokémon-Wanderkumpel. Sie wartete in aller Ruhe, während ich Arenen bekämpfte oder einen großen Spawn-Cluster fand. Sie zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich an diesem PokéStop vorbeikomme. RIP Bonnie.

Den Beitrag auf Reddit binden wir hier für euch ein:

Was sagt die Community dazu? Diese traurige und zugleich herzzerreißende Geschichte sorgt neben einigen Beileidsbekundungen auch für viele Kommentare, die zeigen, wie gerührt die Community von der Geschichte ist. Einige davon lauten:

„Das ist so traurig und so schön zugleich“, schreibt der Trainer swank215

„Es tut mir leid für deinen Verlust, das ist wirklich süß. Dieses Spiel ärgert mich sehr oft, aber hin und wieder stoße ich auf einen Thread wie diesen und bin froh, dass es existiert“, meint alaskadotpink

„Das ist so wunderbar, dass mir das Herz aus der Brust platzen könnte“, lautet ein Kommentar von TwinFire04

„Ich weine nicht… meine Augen schwitzen nur“, schreibt Emotional-Ease9909

„Das ist herzzerreißend und gleichzeitig so bezaubernd“, merkt auch Dotty_sweet_hu an

