Pokémon GO verteilt Postkarten, wenn ihr die Welt bereist – Spieler zeigen Souvenirs, die euch zum Staunen bringen

In Pokémon GO können Trainer in ihrem Postkartenbuch hübsche Souvenirs aus der ganzen Welt sammeln. In einem Thread teilt die Community ihre schönsten Kombinationen aus Postkarte und Sticker, von denen einige zum Schmunzeln sind.

Was sind das für Postkarten? In Pokémon GO gibt es die Möglichkeit, an PokéStops zu drehen und dadurch Postkarten für das Postkartenbuch zu erhalten. Diese Postkarten können dann an andere Trainer versendet werden, wodurch sie Gratis-Items erhalten können.

Um die Postkarten aufzuwerten, können Spieler sie mit Stickern versehen, die ebenfalls durch das Drehen von PokéStops ins Inventar wandern. In einem Thread auf Reddit haben Trainer ihre schönsten Kombinationen aus Stickern und Postkarten präsentiert, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Die schönsten Postkarten aus der Community von Pokémon GO

Welche Postkarten sind im Thread zu sehen? Die Postkarten zeigen Orte auf der ganzen Welt und wurden von den Trainern mit passenden Stickern versehen. In Schweden gibt es beispielsweise ein Gebäude, auf dem ein brennender Vogel abgebildet ist. Der Trainer hat die Postkarte mit einem Ditto versehen, das wie Ho-oh geformt ist:

Eine andere Postkarte auf Reddit ist raffiniert und traurig zugleich. Sie zeigt das Denkmal eines Hundes, der auf dem Boden liegt. Daneben wurde ein Sticker von dem Geisterpokémon Gruff geklebt. Dabei handelt es sich laut Pokédex um die Wiedergeburt eines Hundes, der nie von Menschen geliebt wurde. Sollte man sich mit einem anfreunden, läuft es einem auf ewig nach.

Eine andere, witzige Postkarte auf Reddit zeigt ein Restaurant, das über dem Eingang den Kopf eines Ebers hängen hat. Der Trainer setzte passenderweise einen Sticker von Ferkuli daneben. Ein User bringt es mit „Sticker: vorher, Postkarte: nachher“ auf den Punkt.

Es gibt noch viele weitere Beispiele, die wir euch alle gar nicht in diesem Artikel zusammenfassen können. Wenn ihr euren Tag etwas aufheitern wollt, können wir euch nur empfehlen, durch die Postkarten der Community zu schauen.

Wofür sind die Postkarten gut? Einige User schreiben, dass sie hoffen, durch die lustigen und schönen Kombinationen den Tag derjenigen zu verbessern, an den sie die Postkarten senden.

Auch in den Kommentaren gibt es Postkarten, bei denen andere Trainer nachfragen, ob sie die denn haben können. So bekommen die Spieler Eindrücke aus der ganzen Welt, obwohl sie vielleicht noch nie an den Orten gewesen sind. Es handelt sich dabei also um ein süßes Feature, das neben den Gratis-Items noch einen weiteren Sinn hat.

