In Pokémon GO rennt ein Trainer stundenlang durch einen IKEA, weil er so ein wichtiges Item erhält

In Pokémon GO gibt es die eine oder andere interessante Route, der ihr folgen könnt. Manche führen euch auch kreuz und quer durch bekannte Möbelhäuser.

Was sind Routen? Routen sind Strecken in Pokémon GO, die von der Community erstellt werden können. Diese sollen euch an interessante Orte bringen und tolle Laufwege bieten, während ihr fleißig Pokémon fangt.

Was für Items gibt es auf Routen? Wollt ihr die Form eures Zygarde ändern, benötigt ihr hierfür Zygarde-Zellen, die ihr nur auf Routen findet. Das könnte auch das Ziel eines Trainers gewesen sein, der auf Reddit nun eine sehr interessante Route teilt.

Quer durch alle Abteilungen

Was ist das für eine Route? Die Route, die der Trainer auf Reddit teilt, trägt den Namen Ikea walk . Sie besitzt eine Länge von 1.287 Metern und hat einen sehr interessanten Laufweg. Hierbei handelt es sich vermutlich um eine Route, die quer durch alle Abteilungen des bekannten Möbelhauses führt.

Der Trainer hatte also vermutlich die Möglichkeit, bei Neuanschaffungen für seine Unterkunft gleich noch ein paar Pokémon und Zygarde-Zellen mitzunehmen. Ob das auch die Idee des Erstellers der Route war, bleibt ungewiss.

Den Beitrag auf Reddit binden wir hier für euch ein:

Was sagt die Community dazu? Durch den engen Verlauf, den die Route besitzt, haben andere Trainer auf Reddit ein paar interessante Vorschläge, wie die Route noch einfacher absolviert werden könnte:

Das Ganze sieht so kompakt aus, dass die Geolokalisierung das Ganze automatisch vervollständigen könnte , schreibt der Trainer AmusedGravityCat

, schreibt der Trainer AmusedGravityCat Geh einfach auf die Strecke, du musst ihr nicht folgen. Starten, Entfernung zurücklegen, fertig , meint auch der Trainer MoreSoftware2736

Die Hinweise beziehen sich darauf, dass es beim Folgen von Routen eine gewisse Toleranz gibt, sodass ihr der Route nicht auf den Meter genau folgen müsst, sondern euch auch etwas weiter links und rechts von der Route bewegen könnt, ohne dass diese abgebrochen wird.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon ähnlich kuriose Routen entdeckt? Schreibt uns gerne in die Kommentare und berichtet uns von den interessantesten Routen, die ihr bisher gesehen oder vielleicht sogar selbst erstellt habt. Wenn ihr wissen wollt, was demnächst im Spiel wichtig ist, werft einen Blick auf unsere Übersicht mit den Events im August 2024 in Pokémon GO.