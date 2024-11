Pokémon GO: Trainer erreicht in 10 Monaten, wofür die meisten Jahre brauchen, gibt dafür über 600 Dollar aus

In Pokémon GO gibt es einige Errungenschaften, die auf euch warten. Eine besondere hat ein Trainer nun in einer rekordverdächtigen Zeit erreicht und dabei ein kleines Vermögen ausgegeben.

Pokémon GO bietet euch inzwischen viele Aspekte im Spiel, denen ihr euch widmen könnt. Dazu gehören neben dem Fangen und Sammeln von Pokémon unter anderem der Aufbau immer stärkerer Teams für Raids und die Kampfliga sowie inzwischen auch für die Dynamax-Raids.

Ein weiterer Aspekt ist das Leveln des eigenen Charakters auf die maximale Stufe 50. Hierbei benötigt ihr nicht nur sehr viele Erfahrungspunkte, sondern müsst nebenbei ab Level 40 auch noch einige Aufgaben erledigen.

Auf Reddit berichtet ein Trainer, dass er Level 50 erreicht hat. Und die Zeit, die er dafür benötigt hat, ist durchaus beeindruckend.

„Großer Grind, aber es hat Spaß gemacht“

Wie lange hat der Trainer dafür gebraucht? Wie der Spieler auf Reddit berichtet und mit einem Screenshot belegt, hat er am 27. Dezember 2023 mit dem Spiel begonnen und vor wenigen Tagen bereits Level 50 erreicht. Er hat also weniger als 10 Monate benötigt, um das maximale Level zu erreichen.

Wie er selbst schreibt, sind es eigentlich sogar nur 7 Monate, die er für dieses Level benötigt hat. Dies liegt daran, dass er von den 10 Monaten ganze 3 Monate nicht gespielt hat.

Wofür hat er das Geld ausgegeben? In einem weiteren Kommentar erwähnt er außerdem, dass er in der Zeit zwischen 600 und 700 $ ausgegeben hat.

Er gibt an, dass er im Durchschnitt 50 $ im Monat für PokéCoins ausgegeben hat sowie noch einige, nicht weiter genannte, Tickets erworben hat.

Was sagt der Trainer zu seinem Erfolg? Der Trainer selbst kommentiert diese Leistung mit den folgenden Worten:

Großer Grind, aber es hat Spaß gemacht. Angemessene Zeit für die Fertigstellung. Könnte es viel schneller als in 10 Monaten schaffen, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß.

Ich lebe bei 6 PokéStops. Habe tägliche Routen gemacht. Sehr aktiv. Ich war für 3 Monate weg, also sind es eigentlich 7 Monate. Ich könnte es in viel kürzerer Zeit schaffen, zu Beginn des Spiels war ich ahnungslos.

Nun gut, in unter einem Jahr geschafft. Hol dir die Erfolge.

Auf die Nachfrage, wie er dieses Ziel erreicht hat, gibt er außerdem an, dass er vor allem mit dem Erfahrungspunkte-Bonus beim Erreichen von neuen Freundesleveln sehr viele Erfahrungspunkte gesammelt hat.

Was sagt die Community dazu? In dem Beitrag lassen sich einige Kommentatoren finden, die von der Zeit des Trainers beeindruckt sind und selbst kommentieren, wie lange sie spielen und welches Level sie dabei erreicht haben. Einige der Kommentare dazu lauten:

„Ich bin seit 8 Jahren dabei und nur Level 45“, schreibt Fun-Outlandishness35.

„Währenddessen strebe ich Level 50 in 10 Jahren an lol“, kommentiert Menirz.

„Ich bin seit dem ersten Tag dabei und wurde vor ein paar Monaten 50. Und ich dachte, ich hätte zu viel gespielt“, merkt Trainer MulletOnFire an.

Ihr könnt euch im Spiel natürlich auch auf die anderen Aspekte konzentrieren und eher an euren Pokémon-Sammlungen arbeiten, als an eurem Level. Eine gute Möglichkeit dafür sind die Events, von denen es einige im Spiel gibt. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im November 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir die passende Übersicht für euch.