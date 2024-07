Pokémon GO: Trainer stellt sich einer Herausforderung, für die er 7 Jahre braucht

In Pokémon GO gibt es allerlei Herausforderungen, denen ihr euch stellen könnt. Ein Trainer berichtet von einer eigenen Herausforderung, für die er mehrere Jahre benötigt.

In Pokémon GO könnt ihr sogenannte Feldforschungen absolvieren. Hierbei müsst ihr eine Aufgabe erledigen und erhaltet hierfür eine Belohnung in Form von Items oder Pokémon-Begegnungen. Für jede Feldforschung, die ihr absolviert, winkt ein Stempel mit dem Datum, an dem ihr die Forschung gemeistert habt.

Beendet ihr an sieben verschiedenen Tagen jeweils eine Feldforschung, erhaltet ihr den sogenannten Feldforschungsdurchbruch. Dieser belohnt ebenfalls mit einem Item und einer Begegnung mit einem Pokémon. Die Pokémon, die ihr hierbei abgreifen könnt, rotieren regelmäßig.

Ein Trainer auf Reddit berichtet nun von einer Herausforderung im Kontext der Feldforschungen, der er sich stellt. Und der Abschluss dieser Herausforderung dauert ganze sieben Jahre.

7 Jahre statt 7 Tage

Was ist das für eine Herausforderung? Anstatt jeden Tag eine Feldforschung zu absolvieren, erledigt der Trainer IceT77 nur einmal pro Jahr eine Feldforschung. Und dies macht er immer am selben Tag, und zwar am 28. Juli.

Dies sorgt dafür, dass er nicht nur sieben Tage benötigt, um den Feldforschungsdurchbruch zu erhalten, sondern ganze sieben Jahre. Angefangen hat er mit der Herausforderung im Juli 2018 und kann sie, wenn er die Abgabe einer Aufgabe nicht vergisst, im Juli 2025 beenden.

Den entsprechenden Beitrag auf Reddit binden wir hier für euch ein:

Wie kam er zu der Herausforderung? Die Herausforderung ist eher zufällig entstanden. Der Trainer schreibt dazu: Es war ein Zufall, dass ich sie im Abstand von einem Jahr geöffnet habe, und von da an bin ich einfach dabei geblieben .

Hat er geschummelt? Laut eigenen Angaben hat er keine Tricks wie die Abgabe in verschiedenen Zeitzonen ausgenutzt, sondern regulär einmal im Jahr eine Aufgabe abgeschlossen. Hierfür hat er sich extra eine Erinnerung erstellt, damit er es nicht vergisst.

Was sagt die Community dazu? In dem Beitrag auf Reddit lassen sich einige Kommentare finden, die die Geduld des Trainers loben und Ideen für weitere Herausforderungen haben.

Ich hätte auf keinen Fall die Willenskraft, ein ganzes Jahr zwischen den Aufgaben zu warten , schreibt Trainer maniacal_monk

, schreibt Trainer maniacal_monk Haha, das ist großartig. Die nächste Herausforderung ist der zusätzliche Tag im Februar während eines Schaltjahres , kommentiert der Trainer ZeusTheGreat7

, kommentiert der Trainer ZeusTheGreat7 Mann, das ist so cool!!! Du bist wahrscheinlich der Einzige auf der Welt, der das jemals gemacht hat , meint Eaglewolf13

, meint Eaglewolf13 Die Vorfreude ist groß , schreibt Trainer Gloomy-Kimtxn

Bleibt abzuwarten, ob es im nächsten Jahr dann einen Reddit-Beitrag gibt, in dem der Trainer verkündet, dass er die Herausforderung absolviert hat. Und welche Herausforderung er als Nächstes in Angriff nimmt.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ähnliche Herausforderungen, an denen ihr arbeitet? Hättet ihr die Geduld und die Ausdauer, um die Herausforderung des Trainers zu absolvieren? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, was euch im nächsten Monat erwartet, werft einen Blick auf die Events im August 2024 in Pokémon GO.