Pokémon GO: Trainer meckern über GO-Fest-Event – Zu wenig Shinys?

In Pokémon GO lief am vergangenen Sonntag das Ersatz-Event für das GO Fest, was im Juli mit Server-Problemen zu kämpfen hatte. Das Ersatz-Event sorgte bei vielen Trainern aber für Frust, denn oftmals blieben die Shinys aus.

So lief das Ersatz-Event: Für 3 Stunden konntet ihr am Sonntag nochmal von 3 unterschiedlichen Habitaten profitieren. Es spawnten Pokémon aus den Gebieten Feuer, Wasser und Freundschaft.

Die Spawns waren dabei vergleichbar mit denen auf dem GO Fest. Ihr konntet auch wieder regionale Pokémon wie Furnifraß und seltene Monster wie Icognito anlocken.

Nach dem Event waren viele Trainer allerdings enttäuscht. Auf reddit gab es zahlreiche Threads darüber, ob die Shiny-Rate beim Ersatz-Event schlecht war. Solche Beiträge gibt es zwar immer wieder, doch nach diesem Event gab es davon deutlich mehr als üblich.

Schlechte Shiny-Rate beim GO Fest?

Das sagen die Trainer: In diversen Threads auf reddit hört man immer wieder Aussagen wie „Ich habe nur ein Shiny innerhalb der 3 Stunden gefangen“ oder sogar von Spielern, die gar kein Shiny bekommen hatten.

Andere Trainer scheinen aber mehr im Glück zu sein. So gibt es auch Berichte von 6-10 Shinys in den 3 Stunden.

Dabei gibt es dann immer wieder den Vergleich zum GO Fest im Juli. Da hätte man ähnlich gespielt, aber am Ende deutlich mehr Shinys bekommen.

Das GO Fest brachte im Juli diese neuen Shinys – Beim Ersatz-Event sollen sie seltener gewesen sein.

Was ist an den Aussagen dran? Es ist immer schwer zu sagen, ob eine Shiny-Rate verringert oder erhöht wurde. Niantic zeigt sich dort nicht transparent, was ihnen in der Vergangenheit schon vorgeworfen wurde.

Die zahlreichen Threads auf reddit sind allerdings ein guter Hinweis darauf, dass irgendetwas nicht gestimmt hat und die Raten tatsächlich schlechter waren als zum normalen GO Fest.

Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das GO Fest kein Community Day ist. Während man bei einem dreistündigen Community Day gerne mal über 20 Shinys fängt, war das in diesen 3 Stunden wohl nur den wenigsten Spielern gegönnt. Die Shiny-Raten von den beiden Events lassen sich also definitiv nicht vergleichen.

Wenn ihr noch mehr über die Wahrscheinlichkeiten der Shinys erfahren möchtet, dann schaut doch in unserer Auflistung zu den unterschiedlichen Shinys und ihren Wahrscheinlichkeiten vorbei.