Pokémon GO: Trainer vergleichen ihre gesammelten Bonbons – Einer hatte Langeweile und mehrere tausend Evoli gefangen

In Pokémon GO erhaltet ihr beim Fangen von Pokémon Bonbons. Einige Trainer geben Einblicke darüber, welche beeindruckende Menge sie über die Zeit sammeln konnten.

Was sind Bonbons? In Pokémon GO erhaltet ihr für das Fangen von Monstern entsprechende Bonbons der Spezies. Diese benötigt ihr, um Entwicklungen auszulösen, eine zweite Lade-Attacke zu erlernen oder um das Pokémon stärker zu machen.

Spielt ihr bereits länger und habt über die Zeit viele Exemplare eines Pokémon gesammelt, könnten sich so einige Bonbons bei euch angesammelt haben.

Auf Reddit teilen Trainer nun Screenshots von Pokémon, bei denen sie die meisten Bonbons gesammelt haben. Und manche Zahlen sind beeindruckend, erschreckend oder erschreckend beeindruckend.

Fast 88.000 Bonbons

Wie viele Bonbons haben die Trainer gesammelt? Einige der Trainer posten in dem Beitrag auf Reddit beachtliche Werte an Bonbons, die sie gesammelt haben. Ein paar der Trainer können folgende Werte aufweisen:

Der Trainer CDR_Chicken kann stolze 11.097 Meltan-Bonbons aufweisen

31.392 Rattfratz-Bonbons konnte der Trainer ElliotDunlo einsammeln

Trainer GeordieAI hat 59.735 Pikachu-Bonbons gesammelt

76.870 Kramurx-Bonbons hat Trainer superawesomeflyguy in seinem Inventar

Doch ein Trainer übertrumpft sie alle. Der Trainer 5n0t hat einen Screenshot gepostet, auf dem 87.928 Evoli-Bonbons zu sehen sind. Wenn der Trainer alle Evoli ohne Sananabeeren, Mega- und Event-Boni gefangen hätte, wären für diese Anzahl an Bonbons mehr als 29.300 Evoli dafür notwendig gewesen.

Wenn er alle Evoli mit Sananabeeren aber ohne weitere Boni gefangen hätte und somit 6 Bonbons pro Fang erhalten hätte, wäre die notwendige Anzahl an Evoli immer noch bei mehr als 14.650 Evoli.

Und selbst wenn er alle Evoli mit maximalen Boni erhalten hätte, wäre die Anzahl an Evoli weiterhin im Bereich von mehreren Tausend Exemplaren.

Zu der beeindruckenden Anzahl an Evoli-Bonbons kommen auf seinem Screenshot außerdem 6.697 XL-Bonbons für Evoli sowie satte 53.747.971 Sternenstaub zum Vorschein. Auch das sind beeindruckende Zahlen, die wohl die wenigsten Trainer jemals aufweisen können.

Wie hat der Trainer so viele Bonbons gesammelt? Auf die Nachfrage, wie der Trainer so viele Bonbons sammeln konnte, gibt er eine einfache Antwort:

Ich benutze immer Sananabeeren und tausche sie immer gegen drei Bonbons ein.

Wie lange er daran gearbeitet hat, um solche Mengen an Bonbons zu erhalten, wird nicht ersichtlich. Wenn ihr mit der Hilfe eurer Freunde ebenfalls mehr Bonbons erhalten wollt, dann schaut euch an, wie ihr beim Tauschen Bonbons erhalten könnt.

Wie sieht es bei euch aus? Was sind eure Höchstwerte an Bonbons? Und wie lange habt ihr gebraucht, um sie zu erhalten? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Eine Übersicht über alle kommenden Events im Juli 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.