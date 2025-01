Pokémon GO: Trainer bastelt 14 Stunden lang ein Geschenk für seine Freundin, beeindruckt damit die Community

Ein Trainer von Pokémon GO berichtet von einem Geschenk, welches er für seine Freundin gebastelt hat. Und das kommt in der Community richtig gut an.

Trainern von Pokémon GO kann man wahrscheinlich mit vielerlei Dingen eine Freude bereiten. Sei es die gemeinsame Zeit im Spiel, der Tausch eines heiß ersehnten Pokémon oder ein Ingame-Geschenk aus bestimmten Regionen, um Vivillon zu erhalten.

Ein Trainer hat sich zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk für seine Freundin einfallen lassen. Die Community ist davon begeistert und zum Teil auch etwas neidisch.

Aus dem Spiel ins reale Leben

Was ist das für ein Geschenk? Jeder Trainer von Pokémon GO kennt vermutlich die Geschenke, die man an seine Freunde im Spiel versenden kann. Ihr erhaltet sie durch das Drehen von PokéStops und eure Freunde können, wenn sie ein Geschenk aufmachen, verschiedene Items als Belohnung erhalten.

Genau solch ein Geschenk hat ein Trainer für seine Freundin mithilfe eines 3D-Druckers gebastelt. Nach eigenen Angaben hat er dafür 14 Stunden gebraucht:

7 Stunden für den reinen Druck mit dem 3D-Drucker.

7 Stunden für die Vorbereitung und das Bemalen des Geschenks.

Das Geschenk sieht dem Original aus dem Spiel nicht nur verblüffend ähnlich, sondern ist in Anlehnung an die Geschenke im Spiel auch noch mit Fruchtgummis in Beeren-Form sowie Stickern gefüllt.

Den Reddit-Beitrag binden wir hier für euch ein:

Was sagt die Community dazu? Wie das Geschenk bei der Freundin des Trainers angekommen ist, ist nicht bekannt. Dafür gibt es einige Stimmen aus der Community dazu, bei der das Geschenk sehr gut ankommt:

„Sehr niedlich, das habe ich noch nie gesehen“, schreibt Sominic

„Brauchst du eine zweite Freundin?“, erkundigt sich boiledpeanutlover

„Du bist Heiratsmaterial /Du hast die Qualitäten eines Ehemanns“, meint tenzeniths

„Das ist so cool! Mit Sicherheit das Geschenk Nummer 1 für Weihnachten“, merkt cagedspider an

„Das ist so cool, kreativ, einzigartig und lustig. Gute Arbeit, ich wette, es hat ihr wirklich gefallen… ich weiß, dass es mir gefallen hätte“, schreibt SympathySpecialist46

Auf mehrmalige Nachfragen aus der Community an den Ersteller des Beitrags, ob er die verwendete Datei zum 3D-Druck zur Verfügung stellen kann, hat der Ersteller leider nicht reagiert.

Habt ihr solch ein Geschenk oder ein Geschenk in ähnlicher Form schon selbst erhalten oder verschenkt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Apropos Geschenk: Auch im Januar gibt es wieder viele Events in Pokémon GO, bei der euch das Spiel mit allerlei Inhalten und Boni beschenkt. Natürlich haben wir für euch die passende Übersicht mit allen Events im Januar 2025 in Pokémon GO, damit ihr genau wisst, wann euch welche Inhalte in den nächsten Wochen erwarten.