Pokémon GO erhöht bei der GO Tour 2026 die Chance auf viele Shinys

Es gibt neue Inhalte, die für das erste große Event des Jahres in Pokémon GO angekündigt wurden. Doch die Ankündigung sorgt nicht gerade für Begeisterung in der Community.

Was ist das für ein Event? Die GO Tour ist eines der 3 großen Events, die jedes Jahr in Pokémon GO stattfinden. Dabei gibt es das Event in einer lokalen sowie einer globalen Ausgabe. Die lokale Ausgabe findet vom 20. bis 22. Februar 2026 in Tainan und Los Angeles statt, die globale Variante ein Wochenende später am 28. Februar und 1. März 2026.

Für die globale Ausgabe, an der alle Trainer weltweit mit oder ohne kostenpflichtigem Ticket teilnehmen können, wurden nun neue Inhalte bekanntgegeben. Doch diese sorgen in der Community nicht gerade für Furore.

Shinys für alle, Forschung für einige

Erhöhte Shiny-Chance: Bereits in der Vergangenheit wurde bekanntgegeben, dass im Event die Shiny-Chance für kostümierte Pikachu, Igamaro, Fynx und Froxy in der Wildnis erhöht sein werden.

Neu dazugekommen ist jetzt eine erhöhte Shiny-Chance für Gramokles, wenn ihr es in Raids besiegt sowie eine erhöhte Chance auf Shinys aus 2- und 10-km-Eiern. Diese Chance ist für alle Spieler, unabhängig vom Ticket-Status, aktiv.

In der Vergangenheit wurden bereits die Inhalte der Eier bekanntgegeben, die nun eine erhöhte Shiny-Chance erhalten sollen. Hier findet ihr folgende Monster:

2-km-Eier:

Larvitar

Kindwurm

Tanhel

Kaumalat

10-km-Eier:

Kangama

Skaraborn

Resladero

Clavion

Bei Resladero sowie Clavion wurde in der Vergangenheit bereits angekündigt, dass die Chance auf diese beiden Shinys erhöht sein wird.

Spezialforschung: Habt ihr das Ticket für das Event erworben, dann erhaltet ihr eine Spezialforschung, bei der ihr euch zwischen der X- und der Y-Version entscheiden müsst.

Folgende Inhalte der Forschung wurden nun preisgegeben:

X-Version:

Begegnung mit Xerneas* mit einem von Pokémon X inspirierten Spezialhintergrund

Chance auf Event-Feldforschungen mit Icognito X*

Y-Version:

Begegnung mit Yveltal* mit einem von Pokémon Y inspirierten Spezialhintergrund

Chance auf Event-Feldforschungen mit Icognito Y*

Alle Monster aus der Spezialforschung können auch als Shiny (*) gefunden werden.

Weitere Inhalte: Ab dem 23. Februar 2026, dem Start des Events Weg nach Kalos, könnt ihr im Ingame-Shop den Xerneas-Kopfschmuck und den Yveltal-Mantel für euren Avatar erwerben.

Ticket-Inhaber können zudem das „Schillerndes-Diancie-T-Shirt“ im Rahmen einer Meisterwerkforschung erhalten, die Teil des Tickets ist.

In der Zeit von Freitag, dem 20. Februar 2026 bis Sonntag, dem 1. März 2026, könnt ihr außerdem Event-Sticker an PokéStops und aus Geschenken erhalten.

Zudem wird es bei der GO Tour 2026 auf der Karte, in Fangbildschirmen und während Raids Musik von Junichi Masuda, dem Komponisten der Pokémon-Spiele der Hauptreihe, geben.

Was sagt die Community dazu? Da die Ankündigung der neuen Inhalte vergleichsweise nur wenige neue inhaltlichen Informationen bringt und nebenbei nochmal die Tickets für die GO Tour beworben werden, vermutet die Community eine andere Intention hinter der Ankündigung.

Einige Kommentare dazu auf Reddit lauten:

„Es gibt nichts Neues, aber sie erwähnen fünfmal, dass noch Tickets verfügbar sind und man sie noch kaufen kann, weil jetzt jeder sieht, dass diese Tour noch nicht einmal zur Hälfte vorbei ist“, schreibt Daddyy-Anime.

„Klingt, als würden sie um Ticketverkäufe betteln. Vielleicht hätten sie ein besseres Event planen sollen“, meint phillypokego.

„Wow, die Tickets sind so spät noch verfügbar, und das macht total Sinn“, merkt mistsoalar an

„An diesem Punkt machen sie sich nur über uns lustig“, kommentiert hitvdl.

Während die GO Tour den großen Abschluss des aktuellen Monats darstellt, sind auch bis dahin noch verschiedene Events, Rampenlicht-Stunden und Raids im Spiel verfügbar. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.