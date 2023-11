Viele von den Pokémon, welche aktuell vermehrt zu finden sind, können zudem in ihrer schillernden Form angetroffen werden. Für die Sammler unter euch also die perfekte Gelegenheit, das ein oder andere schillernde Pokémon noch einzusammeln.

Pokémon GO: Ein neuer, praktischer Suchfilter hilft euch bei Raid-Teams – So nutzt ihr ihn

Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Thema sucht, findet ihr hier die besten Angreifer in Pokémon GO .

Zudem ist die Menge an Erfahrungspunkten, die ihr für erfolgreich absolvierte Raids erhaltet, während des Events verdoppelt! Dadurch, dass ihr mit der Team-Power innerhalb eures Teams sowieso zusätzlichen Schaden anrichtet, lässt sich so der ein oder andere Raid in kürzester Zeit zusätzlich absolvieren.

In den aktuellen Raids lassen sich einige Pokémon finden, mit denen ihr eure Raid-Teams verstärken könnt, wenn diese noch nicht optimiert und perfektioniert sind. Hierbei sollten vor allem die folgenden eine besondere Erwähnung finden. Pokémon mit einem * könnt ihr außerdem in ihrer schillernden Form begegnen.

