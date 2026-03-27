Trainer schickt sein Monster in Pokémon GO um die halbe Welt, bekommt dafür eines der begehrtesten im Spiel

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2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Trainer schickt sein Monster in Pokémon GO um die halbe Welt, bekommt dafür eines der begehrtesten im Spiel

In Pokémon GO ist es möglich, über weite Strecken entfernt zu Tauschen. Ein Trainer erlebte dadurch so einen fantastischen Tausch, dass er jetzt sogar sein Spielverhalten ändern will.

Seit einiger Zeit ist es in Pokémon GO möglich, auf der neuen höchsten Freundschaftsstufe Fern-Tausche durchzuführen. So kann man an Pokémon kommen, die in der aktuellen Sammlung vielleicht noch fehlen. Man selbst wählt dafür einige Pokémon aus, die man anbieten möchte, und andere können diese anfragen.

Auf Reddit berichtet ein Trainer, dass er seit einiger Zeit viel Spaß am Verschicken von Geschenken hat. So hat er auf der ganzen Welt Pokémon-GO-Freundschaften geschlossen und ausgebaut. Und das ermöglichte ihm einen großartigen Tausch.

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Das unfassbar seltene Rüstungs-Mewtu – plötzlich in der Sammlung!

Wie der Trainer berichtet, erreichte er den höchsten Freunde-Status mit einem Spieler aus Japan, der dann ein kostümiertes Legios anfragte. Ein cooles Pokémon, klar – doch der Trainer selbst fand ein noch besseres im Angebot seines Tauschpartners.

Der hatte nämlich ein Rüstungs-Mewtu in der Sammlung und dieses als tauschbar getaggt. Dieses spezielle Pokémon ist unfassbar selten, da es seit Jahren nicht mehr im Spiel war – und auch nur kurz verfügbar. Bis heute kommt das Thema immer wieder auf, dass Spieler sich dieses Monster ganz besonders wünschen. Insofern war das ein riesiger Glücksfall.

Der User schickte den Tauschvorschlag ab und rechnete gar nicht mit einem Erfolg: Wer würde so einen Tausch annehmen?, schreibt er auf Reddit. Doch genau das passierte: Mein Freund aus Japan hat es tatsächlich gemacht!!!! Ich war gerade mit meiner Frau unterwegs, um unser Kind zur Schule zu bringen. Wir haben angehalten, gefeiert und gelacht, und ich habe ihnen die Geschichte erzählt – wir konnten es einfach nicht glauben!!!! Das war so eine nette Geste von dieser Person!

In der Community kommt der Tausch gut an. Insbesondere, weil sich der User so sehr freut. Das Erlebnis habe ihn so beeindruckt, dass er es nun zu seiner eigenen Mission machen will, ähnliche Tausche durchzuziehen: Jeder, der danach fragt, bekommt sie – selbst wenn er nichts hat, was ich wirklich haben möchte.

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User stimmen mit ein, dass sie die Erfahrung richtig schön finden und erzählen, dass sie selbst schon solche Tauscherlebnisse hatten – oder diejenige Person waren, die ein besonderes Monster einfach so verschickt haben. Wie ist das bei euch? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was sonst in Pokémon GO los ist, sehr ihr in unserer April-Event-Übersicht.

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