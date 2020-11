Pokémon GO erhöht erneut die Tausch-Reichweite – Aber nur kurz

Warum ist das Feature so wichtig? Aktuell befinden wir uns in Deutschland im „Lockdown Light“ und auch zahlreiche andere Länder haben Ausgangsbeschränkungen erlassen.

Wie lange hält diese Änderung an? Laut Niantic könnt ihr noch bis zum 24. November um 1:00 Uhr nachts Pokémon auf Entfernung tauschen. Ihr müsst euch also ranhalten und fleißig tauschen.

