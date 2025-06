Die mächtigsten Angreifer in Pokémon GO können wohl kein Superspezialtraining kriegen

In Pokémon GO könnt ihr bald erstmals den goldenen Kronkorken erhalten. Doch dieser scheint bei einer Art von Monstern nicht eingesetzt werden zu können.

Was ist der goldene Kronkorken? Vor kurzem wurde der goldene Kronkorken und das damit einhergehende Super-Spezialtraining für Pokémon GO angekündigt. Damit könnt ihr die Statuswerte eines Pokémon erhöhen.

Ihr könnt ihn erstmals im GO-Pass-Deluxe im Event „Überlieferung der Antike“ erhalten. Hierfür müsst ihr jedoch auf die kostenpflichtige Version des Passes zurückgreifen, was bereits für Ärger in der Community gesorgt hat.

Ein neuer Leak deutet nun darauf hin, dass ihr das Item bei einer bestimmten Art von Monstern überhaupt nicht einsetzen könnt. Und auch eine offizielle Niantic-Quelle unterstützt diese These.

„Das war der einzige Grund, warum ich den Kauf überhaupt in Betracht gezogen habe“

Was ist das für eine Einschränkung? In einem aktuellen Beitrag auf Reddit werden verschiedene Texte gezeigt, die aus Dataminings von Pokémon GO stammen. Das sind Leaks, die Spieler beim Durchforsten der Dateien des Spiels gefunden haben, auch wenn diese noch nicht im Spiel selbst aktiv zu finden sind.

Einer dieser gefundenen Texte lautet „Shadow Pokémon cannot undergo Hyper Training“, was sich mit „Crypto-Pokémon können kein Super-Spezialtraining durchführen“ übersetzen lässt. Dies lässt die Vermutung zu, dass Crypto-Pokémon von der neuen Funktion ausgeschlossen werden.

Was sagt Pokémon GO dazu? Bisher gab es in dem Blog von Pokémon GO weder eine offizielle Bestätigung, noch ein Dementi darüber, ob Crypto-Pokémon das Super-Spezialtraining durchführen können. Jedoch lässt sich im Help Center von Pokémon GO ebenfalls die folgende Passage finden:

„Crypto-Pokémon und Pokémon, die bereits eine 4-Sterne-Bewertung besitzen, können kein Super-Spezialtraining durchführen.“

Da es sich hierbei um eine offizielle Seite von Niantic handelt, ist davon auszugehen, dass der Leak korrekt ist und der Goldkronkorken nicht für Crypto-Pokémon eingesetzt werden kann.

Was sagt die Community dazu? In der Community sorgt der Text des Leaks für Frust, da hierbei viele Pokémon von der Nutzung des Items ausgeschlossen werden. Einige Kommentare unter dem Beitrag auf Reddit dazu lauten:

„Uff, ich hatte mich schon darauf gefreut, mein Crypto-Apex Ho-Oh oder Lugia zu trainieren. Wir haben nur jeweils 1“, meint Gransmithy

„Das war der einzige Grund, warum ich überhaupt in Betracht gezogen habe, diesen Pass zu kaufen. Gut, dass ich diesen Thread gelesen habe und das Geld sparen kann, anstatt eine böse Überraschung zu erleben, wenn ich ihn benutzen will“, antwortet FiveSuitSamus auf den vorherigen Kommentar

„Um fair zu sein, sollte das Pokémon-GO-Team diese Einschränkung im Blog-Posting erwähnen, wenn es sie einführt“, schreibt TheRealHankWolfman

In 9 Tagen startet das größte Event des Jahres in Pokémon GO: das GO Fest 2025. Doch auch bis dahin erwarten euch im Spiel noch einige Events und Inhalte, an denen ihr teilnehmen könnt. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Juni 2025 in Pokémon GO.